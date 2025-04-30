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Милиционеры из Оша устроили "подставу" с наркотиками. Они задержаны

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники УБНОН МВД КР по городу Ош и Ошской области, а также следователь ОВД Базар-Коргонского района задержаны по подозрению в фальсификации уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, в рамках расследуемого уголовного дела по статье 337, часть 3 (злоупотребление должностным положением) УК КР, была выявлена преступная схема, с помощью которой силовики искусственно создавали "результаты" в статистике борьбы с наркопреступностью.

Установлено, что милиционеры Б.У.А., Ю.К.М. и следователь А.А.А. действовали в сговоре с гражданскими лицами - Т.у.Т., П.Н.Х. и осуждённым, находящимся в местах лишения свободы, А.А.А.. Они организовали мнимую операцию по якобы фиксации преступления гражданина И.Н.С..

По плану группы, в заброшенном доме на территории Базар-Коргонского района были заранее спрятаны наркотики. Гражданин И.Н.С., не зная об истинных целях происходящего, прибыл туда по просьбе одного из участников схемы и передал сотруднику милиции пакет, полагая, что внутри находятся документы. Впоследствии это было оформлено как "контролируемая закупка", после чего мужчина был задержан и провёл более трёх месяцев в СИЗО.

Несмотря на неоднократные заявления о своей невиновности, его показания игнорировались, а признательные показания, как установило следствие, были получены под давлением.

Судом И.Н.С. впоследствии был полностью оправдан. 24 апреля 2025 года подозреваемые сотрудники МВД и их сообщники были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/445500
Теги:
Ош, милиция, задержание, Кыргызстан, ГКНБ
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