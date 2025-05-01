Оборот Ozon Кыргызстан вырос почти в 4 раза

Ozon Holdings PLC объявляет неаудированные финансовые результаты за 1 квартал 2025 года. Скорр. EBITDA достигла рекордного квартального значения в 30,2 млрд сомов, а убыток сократился на 40%.

Выручка в 1 квартале 2025 года увеличилась на 54% г/г до 161,4 млрд сомов. Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 47% г/г до 780 млрд сомов. Оборот Ozon Кыргызстан за 1 квартал 2025 года вырос намного быстрее – в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число активных продавцов Ozon из Кыргызстана за год выросло почти в 3 раза.

Инвестиции в сервисы для покупателей и расширение складской инфраструктуры помогли компании нарастить базу активных покупателей: в 1 квартале 2025 года их число выросло на 9 млн, до 58 млн человек. В Кыргызстане число клиентов росло еще быстрее – более чем в 3 раза год к году. Растет и частота покупок: в среднем каждый покупатель делает на Ozon уже более 27 заказов в год – на 5 больше, чем годом ранее. В результате за первые три месяца 2025 года компания доставила клиентам 441 млн заказов (+44% г/г). Количество заказов в Кыргызстане также заметно выросло - почти в 4 раза год к году.

Компания увеличила складские площади до 3,6 млн квадратных метров. В Кыргызстане логистические мощности компании включают в себя сортировочный центр в Бишкеке и пункт приема заказов на территории рынка Дордой. Кроме того, компания активно развивает сеть пунктов выдачи заказов.

Ozon - мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 58 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 600 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.