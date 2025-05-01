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В Кыргызстане ветеранам Великой отечественной выплатят по 100 тысяч сомов

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- Светлана Лаптева
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны республики по 100 тыс. киргизских сомов ($1,15 тыс.). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"По решению президента Садыра Жапарова в Кыргызстане каждому ветерану ВОВ окажут единовременную материальную помощь в сумме 100 тысяч сомов", - говорится в сообщении. Такое решение принято президентом "с учетом всемирно-исторического значения Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также к празднованию 80-й годовщины Победы".

В общей сложности в настоящее время на эти цели в республике будет выделено из президентского фонда около 3,232 млн сомов (примерно $37 млн).

Выплаты получат инвалиды и участники войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест "принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны", а также граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В Кыргызстане проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны.


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URL: https://www.vb.kg/445506
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