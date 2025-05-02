Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.85 - 99.85

В Джалал-Абадской области приступили к посадке нового сорта сливы Стенли

414  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Садоводы Аксыйского района Джалал-Абадской области приступили к активной посадке нового сорта сливы "Стенли".

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, этот сорт сливы отличается от местных сортов более крупным размером плодов, устойчивостью к вредителям и более высокой рыночной ценой.

"Благодаря этому свойству и качеству местные фермеры начали прививать этот сорт сливы к вишне.

Этот сорт сливы был завезен в кооператив "Ак-Тобо" три года назад, и в настоящее время ведутся работы по размножению этого сорта черенками.

В 2024 году урожай сливы в Аксы был высоким; садоводы собрали до 60 тонн урожая сорта Стенли с 1 гектара.

Всего в Аксыйском районе насчитывается 1340 га плодовых садов, из которых 600 га заняты сливами. Сливы не любят жаркую погоду и лучше всего растут в прохладных местах", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445525
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, фермеры, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  