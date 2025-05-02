В Джалал-Абадской области приступили к посадке нового сорта сливы Стенли

Садоводы Аксыйского района Джалал-Абадской области приступили к активной посадке нового сорта сливы "Стенли".

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, этот сорт сливы отличается от местных сортов более крупным размером плодов, устойчивостью к вредителям и более высокой рыночной ценой.

"Благодаря этому свойству и качеству местные фермеры начали прививать этот сорт сливы к вишне.

Этот сорт сливы был завезен в кооператив "Ак-Тобо" три года назад, и в настоящее время ведутся работы по размножению этого сорта черенками.

В 2024 году урожай сливы в Аксы был высоким; садоводы собрали до 60 тонн урожая сорта Стенли с 1 гектара.

Всего в Аксыйском районе насчитывается 1340 га плодовых садов, из которых 600 га заняты сливами. Сливы не любят жаркую погоду и лучше всего растут в прохладных местах", - говорится в сообщении ведомства.