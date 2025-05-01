Инсценировка обморока и синяки: экс-депутат Айжигитов снова устроил шоу

Скандал с участием бывшего депутата парламента Султанбая Айжигитова обрастает новыми подробностями - неадекватное поведение, попытка инсценировать обморок прямо в зале суда, и телесные повреждения у него и жены после принудительного привода на допрос.

На опубликованных в соцсетях фотографиях Айжигитов лежит на больничной койке с рассеченной бровью и гематомами на руках. На других кадрах - его супруга Гульшат Жолдошева, у которой видны синяки на обеих руках. Всё это произошло, как утверждают СМИ, после того, как супруги оказали активное сопротивление сотрудникам ГКНБ при попытке доставить их на допрос. Оперативникам пришлось буквально тащить их за руки.

Как стало известно, травму головы Айжигитов получил уже позже - во время судебного заседания по мере пресечения. Как оказалось, экс-депутат начал вести себя неадекватно, попытался инсценировать потерю сознания и, падая, ударился о стол. Судья, по информации силовиков, лично наблюдал за странным поведением Айжигитова, и в зале было достаточно свидетелей, чтобы подтвердить его "театр".

Однако сам Айжигитов настаивает на ином: якобы сотрудники ГКНБ напали на него и его супругу возле дома адвоката, когда они собирались ехать на допрос добровольно. "Начали затаскивать жену в машину. Я заступился и они начали скручивать меня. Все травмы от этого", - заявил он журналистам.

Правоохранительные органы пока не дают официальных комментариев, но дело против Айжигитова уже возбуждено. Его обвиняют в злоупотреблении должностным положением - следствие утверждает, что будучи депутатом, он незаконно устроил жену на работу в аппарат парламента, нарушив нормы депутатской этики.

Напомним, ранее на заседании парламента стало известно, что в 2017 году Султанбай Айжигитов избил подростка. Благодаря родственникам в судебной системе дело было переквалифицировано, а затем и вовсе закрыто по срокам давности. При этом, Айжигитов скрыл этот эпизод при подаче документов в ЦИК и таким образом получил депутатский мандат.

Судя по всему очевидно одно - Султанбай Айжигитов продолжает демонстрировать поведение, которое вряд ли соответствует образу народного избранника, хоть и бывшему. На этот раз только на смену парламентским трибунам пришли сцены с участием медиков, судебных приставов и сотрудников ГКНБ.