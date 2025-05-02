Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.85 - 99.85

"Ала-Тоо - Симфония гор" в Берлине: вечер, соединивший культуру и эмоции

265  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

29 апреля в одном из самых престижных отелей Берлина прошло культурное мероприятие, организованное Посольством Кыргызской Республики в Германии. Вечер под символичным названием "Ала-Тоо - Симфония гор" стал настоящим подарком для ценителей искусства и изысканной эстетики.

Музыка, говорящая без слов

Концертная программа объединила европейскую классику и кыргызскую музыку. Прозвучали оперные арии, камерные произведения, народные мелодии. Публика с замиранием слушала сопрано Заиры Раимбековой и баритона Орозбека Бакытова - голоса артистов наполнили старинный зал живым звучанием.

Трио кыргызских музыкантов - Акак Осмонова (фортепиано), Нураим Джолбунова (виолончель) и Камила Ыдырысова (скрипка) - добавило вечеру особую поэтичность. Вместе с ними на сцене выступили известные немецкие исполнители:

- Одрик Аурелиан (Odric Aurelian), пианист, лауреат международных конкурсов,

- Эрвин Мунтаниоль (Erwin Muntaniol), дирижёр и скрипач,

- Фредерик Иггена (Frederik Iggena), тубист, выступавший с Франкфуртским оперным оркестром.

Настоящей кульминацией стало появление виртуоза Айдара Гайнуллина, которого в Германии называют "королём аккордеона". Вместе с дочерью Алиной он подарил публике феерическое финальное выступление. Особенно трогательным моментом стало участие в вечере его супруги - Лены Гайнуллиной, уроженки Кыргызстана.

Горы - как вдохновение и символ

Неотъемлемой частью вечера стал модный показ, вдохновлённый природой Кыргызстана. Он открылся с участием супруги Посла КР в Германии Айгуль Текебаевой - жеста, подчеркнувшего уважение к традициям и культурному диалогу.

В показе были представлены коллекции кыргызских дизайнеров:

- Жумабубу Сариева (бренд Чапансар),

- Назгуль Каарова (бренд Кеште).

Вдохновлённые линиями гор, растительностью и традиционной символикой, образы объединили силу и утончённость, традицию и современность. На подиум вышли не только модели, но и приглашённые гости:

- Екатерина Голицына, директор крупного банка,

- Штефани Майер-Зюдов (Stefanie Mayer-Südow), представительница немецкого бизнеса,

- Лена Гайнуллина,

- сам Айдар Гайнуллин - в неожиданной для публики роли модели.

Современность в диалоге с традицией

Музыкальное настроение продолжила DJ Саодат Усупова, органично вписав электронные ритмы в палитру вечера. Параллельно работала выставка живописи, посвящённая горам как живому организму и источнику вдохновения.

Концепция и партнёры

Идея и сценарий вечера разработаны директором LEC EurAsia GmbH Кундуз Качиевой. Среди партнёров и меценатов мероприятия:

- Джей Сэманн (Jay Sämann, MTS Solutions GmbH),

- Нурлан Мукаш (Nurlan Mukash, Lernidee Erlebnisreisen GmbH),

- адвокат Александр Алексинг,

- дизайнер Гузель Микош,

- Schlosshotel,

- Штефани Майер-Зюдов.

Берлин услышал голос Ала-Тоо

Гости не скрывали эмоций. Многие признавались, что давно не испытывали такого глубокого и светлого чувства гордости. Вечер стал не просто концертом, а настоящим мостом - между культурами, между поколениями, между Кыргызстаном и Европой.

Фото Фариды Садык кызы


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445538
Теги:
Германия, музыка, посольство, Кыргызстан, Омурбек Текебаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  