"Ала-Тоо - Симфония гор" в Берлине: вечер, соединивший культуру и эмоции

29 апреля в одном из самых престижных отелей Берлина прошло культурное мероприятие, организованное Посольством Кыргызской Республики в Германии. Вечер под символичным названием "Ала-Тоо - Симфония гор" стал настоящим подарком для ценителей искусства и изысканной эстетики.
Музыка, говорящая без слов
Концертная программа объединила европейскую классику и кыргызскую музыку. Прозвучали оперные арии, камерные произведения, народные мелодии. Публика с замиранием слушала сопрано Заиры Раимбековой и баритона Орозбека Бакытова - голоса артистов наполнили старинный зал живым звучанием.
Трио кыргызских музыкантов - Акак Осмонова (фортепиано), Нураим Джолбунова (виолончель) и Камила Ыдырысова (скрипка) - добавило вечеру особую поэтичность. Вместе с ними на сцене выступили известные немецкие исполнители:
- Одрик Аурелиан (Odric Aurelian), пианист, лауреат международных конкурсов,
- Эрвин Мунтаниоль (Erwin Muntaniol), дирижёр и скрипач,
- Фредерик Иггена (Frederik Iggena), тубист, выступавший с Франкфуртским оперным оркестром.
Настоящей кульминацией стало появление виртуоза Айдара Гайнуллина, которого в Германии называют "королём аккордеона". Вместе с дочерью Алиной он подарил публике феерическое финальное выступление. Особенно трогательным моментом стало участие в вечере его супруги - Лены Гайнуллиной, уроженки Кыргызстана.
Горы - как вдохновение и символ
Неотъемлемой частью вечера стал модный показ, вдохновлённый природой Кыргызстана. Он открылся с участием супруги Посла КР в Германии Айгуль Текебаевой - жеста, подчеркнувшего уважение к традициям и культурному диалогу.
В показе были представлены коллекции кыргызских дизайнеров:
- Жумабубу Сариева (бренд Чапансар),
- Назгуль Каарова (бренд Кеште).
Вдохновлённые линиями гор, растительностью и традиционной символикой, образы объединили силу и утончённость, традицию и современность. На подиум вышли не только модели, но и приглашённые гости:
- Екатерина Голицына, директор крупного банка,
- Штефани Майер-Зюдов (Stefanie Mayer-Südow), представительница немецкого бизнеса,
- Лена Гайнуллина,
- сам Айдар Гайнуллин - в неожиданной для публики роли модели.
Современность в диалоге с традицией
Музыкальное настроение продолжила DJ Саодат Усупова, органично вписав электронные ритмы в палитру вечера. Параллельно работала выставка живописи, посвящённая горам как живому организму и источнику вдохновения.
Концепция и партнёры
Идея и сценарий вечера разработаны директором LEC EurAsia GmbH Кундуз Качиевой. Среди партнёров и меценатов мероприятия:
- Джей Сэманн (Jay Sämann, MTS Solutions GmbH),
- Нурлан Мукаш (Nurlan Mukash, Lernidee Erlebnisreisen GmbH),
- адвокат Александр Алексинг,
- дизайнер Гузель Микош,
- Schlosshotel,
- Штефани Майер-Зюдов.
Берлин услышал голос Ала-Тоо
Гости не скрывали эмоций. Многие признавались, что давно не испытывали такого глубокого и светлого чувства гордости. Вечер стал не просто концертом, а настоящим мостом - между культурами, между поколениями, между Кыргызстаном и Европой.
Фото Фариды Садык кызы