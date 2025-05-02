"Ала-Тоо - Симфония гор" в Берлине: вечер, соединивший культуру и эмоции

29 апреля в одном из самых престижных отелей Берлина прошло культурное мероприятие, организованное Посольством Кыргызской Республики в Германии. Вечер под символичным названием "Ала-Тоо - Симфония гор" стал настоящим подарком для ценителей искусства и изысканной эстетики.

Музыка, говорящая без слов

Концертная программа объединила европейскую классику и кыргызскую музыку. Прозвучали оперные арии, камерные произведения, народные мелодии. Публика с замиранием слушала сопрано Заиры Раимбековой и баритона Орозбека Бакытова - голоса артистов наполнили старинный зал живым звучанием.

Трио кыргызских музыкантов - Акак Осмонова (фортепиано), Нураим Джолбунова (виолончель) и Камила Ыдырысова (скрипка) - добавило вечеру особую поэтичность. Вместе с ними на сцене выступили известные немецкие исполнители:

- Одрик Аурелиан (Odric Aurelian), пианист, лауреат международных конкурсов,

- Эрвин Мунтаниоль (Erwin Muntaniol), дирижёр и скрипач,

- Фредерик Иггена (Frederik Iggena), тубист, выступавший с Франкфуртским оперным оркестром.

Настоящей кульминацией стало появление виртуоза Айдара Гайнуллина, которого в Германии называют "королём аккордеона". Вместе с дочерью Алиной он подарил публике феерическое финальное выступление. Особенно трогательным моментом стало участие в вечере его супруги - Лены Гайнуллиной, уроженки Кыргызстана.

Горы - как вдохновение и символ

Неотъемлемой частью вечера стал модный показ, вдохновлённый природой Кыргызстана. Он открылся с участием супруги Посла КР в Германии Айгуль Текебаевой - жеста, подчеркнувшего уважение к традициям и культурному диалогу.

В показе были представлены коллекции кыргызских дизайнеров:

- Жумабубу Сариева (бренд Чапансар),

- Назгуль Каарова (бренд Кеште).

Вдохновлённые линиями гор, растительностью и традиционной символикой, образы объединили силу и утончённость, традицию и современность. На подиум вышли не только модели, но и приглашённые гости:

- Екатерина Голицына, директор крупного банка,

- Штефани Майер-Зюдов (Stefanie Mayer-Südow), представительница немецкого бизнеса,

- Лена Гайнуллина,

- сам Айдар Гайнуллин - в неожиданной для публики роли модели.

Современность в диалоге с традицией

Музыкальное настроение продолжила DJ Саодат Усупова, органично вписав электронные ритмы в палитру вечера. Параллельно работала выставка живописи, посвящённая горам как живому организму и источнику вдохновения.

Концепция и партнёры

Идея и сценарий вечера разработаны директором LEC EurAsia GmbH Кундуз Качиевой. Среди партнёров и меценатов мероприятия:

- Джей Сэманн (Jay Sämann, MTS Solutions GmbH),

- Нурлан Мукаш (Nurlan Mukash, Lernidee Erlebnisreisen GmbH),

- адвокат Александр Алексинг,

- дизайнер Гузель Микош,

- Schlosshotel,

- Штефани Майер-Зюдов.

Берлин услышал голос Ала-Тоо

Гости не скрывали эмоций. Многие признавались, что давно не испытывали такого глубокого и светлого чувства гордости. Вечер стал не просто концертом, а настоящим мостом - между культурами, между поколениями, между Кыргызстаном и Европой.

Фото Фариды Садык кызы