В Лондоне строят офис за £1 млрд, чтобы заманить сотрудников обратно

Пандемия изменила представление о том, каким должен быть офис. Многие компании столкнулись с нежеланием сотрудников возвращаться к прежнему формату работы. Ответом стал новый тренд: офис как пространство, куда хочется приходить - не по необходимости, а по собственному желанию.

Яркий пример - проект 40 Leadenhall в центре Лондона. Это 34-этажная башня стоимостью более £1 млрд, которую уже называют "супер-прайм" офисом нового поколения. Здесь привычное рабочее пространство соседствует с зонами отдыха, развлечений и даже оздоровления. Разработчики открыто говорят: задача - не просто сдать площади в аренду, а создать среду, способную конкурировать с удобствами дома.

Среди особенностей здания - спа-комплекс, сауны, фитнес-зона, кинотеатр, бары и рестораны. Аренда офиса дополняется "зелёными" террасами, художественными инсталляциями и многоуровневой системой нетворкинг-пространств. Предусмотрены более 1 000 веломест, душевые и зоны для восстановления. Всё это - часть новой офисной философии, где комфорт, вдохновение и социальное взаимодействие выходят на первый план.

На фоне этого кейса по-новому воспринимается и весь рынок офисной аренды, особенно в крупных городах. Компании сегодня ориентируются не только на квадратные метры и стоимость, но и на следующие факторы:

Локация - близость к транспортным узлам и развитой инфраструктуре. Гибкость пространства - возможность адаптации под разные форматы: open space, кабинеты, переговорные, зоны отдыха. Инфраструктура внутри здания - от кафе и спортивных залов до лаунж-зон. Технологичность - системы контроля доступа, автоматизированное бронирование переговорных, экологичный климат-контроль. Экологические стандарты - сертификация по международным системам и энергоэффективные решения. Имидж и привлекательность для сотрудников - особенно важно в борьбе за таланты.

По оценкам аналитиков, спрос на премиальные офисы с продуманной экосистемой будет только расти. При этом традиционные офисы тоже не теряют актуальности - просто теперь арендаторам приходится быть гораздо избирательнее. Гибкость, атмосфера и забота о благополучии сотрудников становятся новыми критериями эффективности рабочего пространства.