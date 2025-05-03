Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом всех времён

Майкл Джордан, легендарный американский баскетболист, был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. По данным исследования, опубликованного на портале Sportico, его суммарный доход составил $4,15 миллиарда в пересчёте на текущие цены с учётом инфляции (без учета инфляции - $3 миллиарда).

62-летний Джордан значительно опередил своих конкурентов, заняв первое место в рейтинге. Второе место досталось американскому гольфисту Тайгеру Вудсу с доходом $2,79 миллиарда, а третье - португальскому футболисту Криштиану Роналду, чей заработок составил $2,38 миллиарда. Замкнули пятёрку лидеров американский баскетболист Леброн Джеймс ($1,88 миллиарда) и аргентинский футболист Лионель Месси ($1,85 миллиарда).

Майкл Джордан, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США и шестикратный чемпион НБА в составе клуба "Чикаго Буллз", завершил свою карьеру в 2003 году. Помимо спортивных достижений, он также построил успешную деловую карьеру, включая сотрудничество с крупнейшими брендами, инвестиции и владение баскетбольным клубом "Шарлотт Хорнетс".

Рейтинг подтверждает не только спортивные успехи Джордана, но и его умение использовать свою популярность для создания значительного финансового состояния в мире бизнеса.