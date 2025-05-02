Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.85 - 99.85

Денис Петрашов завоевал золото в США, установив новый рекорд Кыргызстана

143  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов вновь прославил страну на международной арене. 1 мая 2025 года он завоевал золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом в США, показав выдающийся результат - 59,23 секунды. Это время стало новым национальным рекордом Кыргызстана.

Победа Петрашова стала очередным подтверждением его высоких спортивных качеств. Всего за последние месяцы он продемонстрировал серию выдающихся выступлений: в феврале 2025 года на студенческом чемпионате США (ACC) он установил сразу три рекорда - конференции, турнира и студенческий рекорд - преодолев дистанцию 100 ярдов брассом за 50,62 секунды.

В апреле спортсмен снова оказался на вершине пьедестала, выиграв золото на престижном международном турнире TYR Pro Swim Series. Тогда он опередил таких известных соперников, как Майкл Эндрю, завершив дистанцию 100 метров брассом за 1:00.42.

Выступления Дениса Петрашова не только укрепляют позиции Кыргызстана в мировом плавании, но и вдохновляют молодое поколение спортсменов страны на новые свершения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445550
Теги:
плавание, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  