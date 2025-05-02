Денис Петрашов завоевал золото в США, установив новый рекорд Кыргызстана

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов вновь прославил страну на международной арене. 1 мая 2025 года он завоевал золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом в США, показав выдающийся результат - 59,23 секунды. Это время стало новым национальным рекордом Кыргызстана.

Победа Петрашова стала очередным подтверждением его высоких спортивных качеств. Всего за последние месяцы он продемонстрировал серию выдающихся выступлений: в феврале 2025 года на студенческом чемпионате США (ACC) он установил сразу три рекорда - конференции, турнира и студенческий рекорд - преодолев дистанцию 100 ярдов брассом за 50,62 секунды.

В апреле спортсмен снова оказался на вершине пьедестала, выиграв золото на престижном международном турнире TYR Pro Swim Series. Тогда он опередил таких известных соперников, как Майкл Эндрю, завершив дистанцию 100 метров брассом за 1:00.42.

Выступления Дениса Петрашова не только укрепляют позиции Кыргызстана в мировом плавании, но и вдохновляют молодое поколение спортсменов страны на новые свершения.