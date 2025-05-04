В Бишкеке 9 мая запланирован масштабный концерт с участием российских звезд

В этом году День Победы в столице Кыргызстана обещает стать особенным. На главной площади "Ала-Тоо" состоится масштабный концерт, посвящённый 80-летию Великой Победы. Организатором выступило патриотическое движение "Победа 9/45" при поддержке АНО "Евразия".

Вечерняя программа соберёт десятки тысяч зрителей. На сцене выступят Дима Билан, Татьяна Куртукова, Amirchik, Radio Tapok, Тима Акимов, а также кыргызстанские исполнители и детские ансамбли. В перерывах - видеообращения ветеранов и восстановленные кадры военной хроники.

- Мы хотим говорить с молодежью искренне, через музыку и личные истории, - подчёркивает Александра Коновченко, куратор проекта.

На площади будут работать интерактивные зоны: полевые кухни, фронтовые экспозиции, VR-станции "Ожившие письма" и звуковые инсталляции с голосами фронтовиков. Особое внимание - цифровой памяти: архив с более чем 7 тысячами писем и фотографий синхронизирован с ОБД "Мемориал" и "Бессмертным полком".

- Для кыргызстанцев 9 мая - это не только день памяти, но и день национального единства, - отметил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев, возглавляющий оргкомитет.

Начало концерта - 17:00. Вход свободный. Организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы стать частью этого дня - дня благодарности и гордости.