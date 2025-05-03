На Иссык-Куле прошёл международный марафон ШОС "Run the Silk Road – 2025"

В Чолпон-Ате, на берегу живописного Иссык-Куля, прошёл международный марафон Шанхайской организации сотрудничества "Run the Silk Road – 2025". Мероприятие состоялось накануне открытия туристического сезона и собрало участников из разных стран.

На торжественной церемонии открытия выступил заместитель председателя кабинета министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. В своём приветственном слове он отметил, что марафон стал не только ярким спортивным событием, но и символом укрепления дружбы между странами ШОС.

- Это мероприятие вдохновляет на здоровый образ жизни и открывает Кыргызстан миру как гостеприимную и динамично развивающуюся страну, - подчеркнул зампред.

По его словам, развитию спорта в республике уделяется особое внимание. Благодаря инициативе президента Садыра Жапарова финансирование отрасли за год увеличилось вдвое - до 2 млрд 141 млн сомов. В 2025 году эта сумма вырастет до 2 млрд 445 млн. Ведётся активное строительство спортивных объектов, включая крупнейший в Центральной Азии стадион, соответствующий стандартам ФИФА. А в 2024 году кыргызстанские спортсмены завоевали 835 медалей на международных соревнованиях.

Бакыт Торобаев также отметил растущий интерес к Кыргызстану со стороны туристов. По его словам, сочетание природной красоты и гостеприимства местных жителей делает страну всё более привлекательной для любителей спорта и активного отдыха.

В рамках марафона прошли забеги на дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км, а также соревнования по скандинавской ходьбе.