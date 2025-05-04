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Казахстан ограничил въезд ряду известных российских деятелей

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- Бакыт Басарбек
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Источник в правительстве Казахстана подтвердил изданию Deutsche Welle существование специального списка лиц, которым закрыт въезд в страну. По его словам, документ носит конфиденциальный характер, а доступ к нему ограничен, поэтому точное число фигурантов назвать сложно. Тем не менее известны некоторые фамилии.

- Ранее этот список условно возглавлял Владимир Жириновский. Сегодня в нём значатся такие одиозные фигуры, как:

Тина Канделаки - медиаменеджер, телеведущая, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа",

Тигран Кеосаян - режиссёр, телеведущий, супруг главного редактора RT Маргариты Симоньян,

Александр Дугин - политолог, идеолог "евразийства",

Никита Мендкович - политолог, глава Евразийского аналитического клуба,

Евгений Фёдоров - депутат Госдумы РФ от фракции "Единая Россия",

Вячеслав Никонов - депутат Госдумы РФ, председатель комитета по образованию и науке,

Пётр Толстой - экс-вице-спикер Госдумы РФ,

Константин Затулин - первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ,

Евгений Примаков - глава Россотрудничества.

Как отметил источник, все они известны высказываниями, которые расцениваются в Астане как враждебные по отношению к Казахстану и его руководству. Именно это, по его словам, становится основанием для включения в список нежелательных персон.

Он добавил, что в списке есть не только российские граждане, но и представители других стран. Перечень постоянно обновляется и во многом формируется на основе анализа публичных заявлений.

Официальные власти Казахстана пока публично не комментировали эту информацию.


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URL: https://www.vb.kg/445561
Теги:
Казахстан, Россия
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