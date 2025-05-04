Казахстан ограничил въезд ряду известных российских деятелей

Источник в правительстве Казахстана подтвердил изданию Deutsche Welle существование специального списка лиц, которым закрыт въезд в страну. По его словам, документ носит конфиденциальный характер, а доступ к нему ограничен, поэтому точное число фигурантов назвать сложно. Тем не менее известны некоторые фамилии.
- Ранее этот список условно возглавлял Владимир Жириновский. Сегодня в нём значатся такие одиозные фигуры, как:
Тина Канделаки - медиаменеджер, телеведущая, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа",
Тигран Кеосаян - режиссёр, телеведущий, супруг главного редактора RT Маргариты Симоньян,
Александр Дугин - политолог, идеолог "евразийства",
Никита Мендкович - политолог, глава Евразийского аналитического клуба,
Евгений Фёдоров - депутат Госдумы РФ от фракции "Единая Россия",
Вячеслав Никонов - депутат Госдумы РФ, председатель комитета по образованию и науке,
Пётр Толстой - экс-вице-спикер Госдумы РФ,
Константин Затулин - первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ,
Евгений Примаков - глава Россотрудничества.
Как отметил источник, все они известны высказываниями, которые расцениваются в Астане как враждебные по отношению к Казахстану и его руководству. Именно это, по его словам, становится основанием для включения в список нежелательных персон.
Он добавил, что в списке есть не только российские граждане, но и представители других стран. Перечень постоянно обновляется и во многом формируется на основе анализа публичных заявлений.
Официальные власти Казахстана пока публично не комментировали эту информацию.