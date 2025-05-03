Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 98.50 - 99.50

В Бишкеке пойман на взятке следователь Первомайского УВД

542  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке по подозрению в вымогательстве взятки задержан следователь УВД Первомайского района. Как сообщили в пресс-службе ГКНБ КР, задержание проведено 2 мая в результате совместной спецоперации ГКНБ и Службы внутренних расследований МВД.

По предварительным данным, лейтенант милиции с инициалами А.А.И. требовал у гражданина 50 тысяч сомов за то, чтобы не возбуждать в его отношении уголовное дело. Подозреваемого задержали с поличным - в момент получения оговорённой суммы.

В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. По факту возбуждено досудебное производство, ведётся расследование.

В ГКНБ напомнили, что антикоррупционная работа в правоохранительных органах будет продолжена, и подобные действия со стороны сотрудников не останутся безнаказанными.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445562
Теги:
ГКНБ, УВД, задержание, Первомайский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  