В Бишкеке пойман на взятке следователь Первомайского УВД

В Бишкеке по подозрению в вымогательстве взятки задержан следователь УВД Первомайского района. Как сообщили в пресс-службе ГКНБ КР, задержание проведено 2 мая в результате совместной спецоперации ГКНБ и Службы внутренних расследований МВД.

По предварительным данным, лейтенант милиции с инициалами А.А.И. требовал у гражданина 50 тысяч сомов за то, чтобы не возбуждать в его отношении уголовное дело. Подозреваемого задержали с поличным - в момент получения оговорённой суммы.

В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. По факту возбуждено досудебное производство, ведётся расследование.

В ГКНБ напомнили, что антикоррупционная работа в правоохранительных органах будет продолжена, и подобные действия со стороны сотрудников не останутся безнаказанными.