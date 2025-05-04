Боевые роботы-собаки поступили на вооружение турецкой жандармерии

Главное управление жандармерии Министерства внутренних дел Турции в рамках фестиваля TEKNOFEST продемонстрировало инновационные технологии, используемые в работе ведомства.

Большой интерес у посетителей мероприятия вызвали "роботы для обнаружения и ликвидации взрывчатых веществ".

Подразделения турецкой жандармерии по обезвреживанию взрывоопасных веществ уже на протяжении длительного времени используют при выполнении своих обязанностей роботов-саперов и беспилотные наземные транспортные средства.

Недавно арсенал жандармерии пополнился четвероногим роботом, также известным как "робот-собака".

Устройство разработано усилиями действующей при Фонде общественной безопасности жандармерии компании JAVDES при сотрудничестве с осуществляющиим деятельность в области робототехники компаниями DPM Tech İleri Teknolojiler AŞ и KINOVA Robotik.

Робот-собака, способствующий быстрому и безопасному обнаружению взрывчатых веществ, состоит из четырехногого носителя, манипулятора, захвата и блока управления рукой. Безопасность выполнения операций обеспечивается благодаря возможности дистанционного управления.

Устройство способно передвигаться по сложной местности и в неблагоприятных метеоусловиях. Робот оснащен передовыми сенсорными системами, камерами высокого разрешения и функцией автономной навигации.

Главное управление жандармерии планирует увеличивать количество боевых роботов-собак, несущих службу в ее рядах.

11-й Международный фестиваль авиации, космоса и технологий (TEKNOFEST) проходит в столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Лефкоше.

Источник: Анадолу