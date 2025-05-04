Adidas и Nike просят Трампа не душить рынок обуви

Adidas, Nike, Skechers, Columbia и другие крупные производители обуви обратились с коллективным письмом к президенту США Дональду Трампу. Компании просят срочно освободить обувную продукцию от новых торговых пошлин, которые, по их словам, ставят всю отрасль под удар.

В документе, подписанном десятками брендов, звучит без преувеличения тревожный сигнал: издержки растут такими темпами, что для многих компаний это становится "экзистенциальной угрозой". Бизнес предупреждает - сотни предприятий могут закрыться, склады стремительно пустеют, а заказы замораживаются. Всё это грозит не только увольнениями, но и дефицитом на потребительском рынке.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация у производителей доступной обуви, ориентированной на семьи с невысоким доходом. В условиях, когда совокупные сборы на обувь могут достигать 150–220 процентов, компании не могут ни покрыть дополнительные расходы, ни переложить их на потребителей.

"Как представители американской обувной промышленности, мы просим освободить нашу продукцию от пошлин, введённых на основе принципа взаимности", - говорится в обращении.

Судьба ботинок, кроссовок и туфель, похоже, стала заложницей большой торговой политики. В выигрыше, как всегда, не потребитель.