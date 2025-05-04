Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 98.75 - 99.75

Adidas и Nike просят Трампа не душить рынок обуви

237  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Adidas, Nike, Skechers, Columbia и другие крупные производители обуви обратились с коллективным письмом к президенту США Дональду Трампу. Компании просят срочно освободить обувную продукцию от новых торговых пошлин, которые, по их словам, ставят всю отрасль под удар.

В документе, подписанном десятками брендов, звучит без преувеличения тревожный сигнал: издержки растут такими темпами, что для многих компаний это становится "экзистенциальной угрозой". Бизнес предупреждает - сотни предприятий могут закрыться, склады стремительно пустеют, а заказы замораживаются. Всё это грозит не только увольнениями, но и дефицитом на потребительском рынке.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация у производителей доступной обуви, ориентированной на семьи с невысоким доходом. В условиях, когда совокупные сборы на обувь могут достигать 150–220 процентов, компании не могут ни покрыть дополнительные расходы, ни переложить их на потребителей.

"Как представители американской обувной промышленности, мы просим освободить нашу продукцию от пошлин, введённых на основе принципа взаимности", - говорится в обращении.

Судьба ботинок, кроссовок и туфель, похоже, стала заложницей большой торговой политики. В выигрыше, как всегда, не потребитель.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445566
Теги:
США, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  