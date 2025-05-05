Вблизи Бишкека стартовали съемки фильма о Чолпонбае Тулебердиеве

В Кыргызстане стартовали съемки документального фильма "Чолпонбай", посвящённого подвигу Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Об этом VB.KG сообщили представители съёмочной группы.

Проект реализуется кинокомпанией "Кара Кыргыз Продакшн" по заказу киностудии "Кыргызфильм", при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики. Также съёмки частично финансируются Министерством обороны и Министерством чрезвычайных ситуаций.

Фильм приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на увековечение памяти о героизме кыргызстанцев. Режиссёры проекта - Улан Омуралиев и Найзабек Сыдыков.

Как сообщили в съёмочной группе, сейчас также ведётся работа над тизером - он станет первым визуальным воплощением будущей полнометражной картины. Съёмки художественного фильма начнутся во второй половине 2025 года и пройдут на локациях в Кыргызстане, Беларуси и России.

- Мы хотим, чтобы этот фильм стал не просто рассказом об одном герое, но и частью большого диалога с молодёжью. Чтобы подвиг Чолпонбая Тулебердиева вдохновлял новые поколения на служение родине, уважение к истории и сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное будущее, - подчеркнули авторы проекта.