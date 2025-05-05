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На Северном кладбище обнаружено забытое захоронение Героя Советского Союза

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- Светлана Лаптева
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На Северном кладбище столицы найдено захоронение Героя Советского Союза Ивана Павловича Красильникова. Это уже третья могила Героя на данном кладбище - ранее были обнаружены места последнего упокоения Михаила Шатова и Петра Сидорова. Все трое после войны проживали и работали во Фрунзе, где и завершили свой жизненный путь.

Обнаружить захоронение удалось благодаря сотруднику кладбища по имени Ниязбек и представителям поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш".

- Мы проводим сверку данных о местах захоронений и памятниках Героев Советского Союза, включённых в официальный список по Кыргызстану. Кроме того, находим и тех, кто по каким-либо причинам не значится в этих списках. На специализированных сайтах в разделах "Память", "Увековечение" можно найти фотографии памятников, бюстов, но по Ивану Павловичу Красильникову их не было вовсе, - рассказали поисковики.

Как удалось выяснить, Иван Красильников родился 15 июня 1910 года в селе Балтай Саратовской области. До войны работал мастером булочного цеха артели "Кондитер" в городе Фрунзе. В 1941 году вновь был призван в армию. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурмовал Данциг и форсировал Одер. Был трижды ранен.

В октябре 1943 года Красильников отличился при форсировании Днепра. Несмотря на ранение и повреждённую лодку, он первым добрался до берега, установил пулемёт и вместе с напарником удерживал плацдарм, уничтожив около 30 солдат противника. За этот подвиг 30 октября 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Также награждён орденом Славы III степени и медалью "За оборону Сталинграда".

После войны проживал во Фрунзе, где и умер 13 января 1968 года. Однако его могила оказалась в запустении: ограда проржавела, надписи на памятнике осыпались.

- Поисковики попросили сверить по базам данных, возможно ли, что Красильников похоронен в Бишкеке. Сотрудник архивного отдела Кенжегуль подтвердила: имя есть в журнале, но о том, что он Герой, не указано. Позже сотрудник кладбища Ниязбек нашёл само место, - рассказывают участники поисков.

Добровольцы очистили могилу от кустарника, подкрасили буквы, начали восстанавливать ограду - но не хватило краски.

- Видно, что директор и сотрудники кладбища с трепетом относятся к теме войны. Увидели, что мы приводим в порядок могилу - сразу предложили помощь. Спросили, чем могут помочь. Мы даже расстроились, когда не хватило краски. Было бы правильно, чтобы бишкекчане активнее участвовали в уходе за захоронениями ветеранов. Мы с офицерами Минобороны участвовали в субботнике, и поддерживаем инициативу - чтобы все силовые ведомства вспомнили своих фронтовиков. И на Северном, и на Юго-Западном кладбище много таких могил. Нужен учёт, уход, дистанционная возможность оплатить работы, - считает доброволец Елена Полетаева.

По её словам, судя по захоронению, у Ивана Красильникова в городе были родственники, но, возможно, они уехали.

- Столько говорим о героях перед 9 Мая - может, стоит создать специальный реестр таких захоронений, - добавила она.

Директор Северного кладбища Нурлан Жекшенович поддерживает инициативу.

- Память о фронтовиках - это наша общая забота. Мы будем рады, если родные принесут распечатанные в формате А4 фотографии и краткую информацию о своих родных, похороненных у нас. Мы разместим их на стенде на входе как "Стену Памяти". Обратиться можно в дирекцию или отправить данные по WhatsApp на номер 0555 923 603, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/445569
Теги:
ВОВ, кладбище, герой, Бишкек, Кыргызстан
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