Кыргызстанские гимнастки выступили на международном турнире в Ташкенте

С 3 по 4 мая в Ташкенте прошёл международный турнир по художественной гимнастике Shining Star. В соревнованиях приняли участие 59 гимнасток из 11 стран, в том числе из Таджикистана, Монголии, Казахстана, Мадагаскара, США, Сирии, Сингапура, Турции, Кыргызстана и Узбекистана.

Кыргызстан на турнире представили два состава сборной. Спортсменок подготовили известные тренеры - Сабина Ибраимова, Жамиля Юнусова, Айрин Жумалиева, Элина Ратинова и Алида Байдолотова.

Напомним, в 2024 году на чемпионате Азии, также проходившем в Ташкенте, кыргызстанская гимнастка Арина Газиева заняла третье место в личном зачёте, а сборная республики взяла бронзу в командных соревнованиях.

Гимнастки из Кыргызстана продолжают уверенно заявлять о себе на международной арене, пополняя копилку спортивных достижений страны.