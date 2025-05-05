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Зеленский отказался от предложения Путина о перемирии ко Дню Победы

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Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня, с которым накануне выступил Владимир Путин. Глава российского государства предложил ввести трёхдневное перемирие - с 8 по 10 мая - "в знак уважения к подвигу предков и ради гуманитарных целей".

По словам Путина, инициатива была адресована не только Киеву, но и западным столицам, оказывающим военную поддержку Украине. Российская сторона выразила готовность приостановить боевые действия в зоне спецоперации, чтобы дать шанс на "передышку мирному населению и возможность вывоза раненых".

Однако официальный Киев инициативу не поддержал. На брифинге в Киеве Зеленский заявил, что не видит смысла в подобных "жестах", назвав предложение "манипулятивным" и обвинив Москву в продолжении ударов по гражданской инфраструктуре. Более того, он заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных делегаций, которые планируют участвовать в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая.

По словам Зеленского, "Россия сама создала атмосферу опасности - и пусть теперь не ищет оправданий".

В Кремле пока не прокомментировали отказ Киева от перемирия. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на "здравый смысл" западных партнеров Украины и выражает надежду, что "светлая память о Великой Победе" сможет на несколько дней остановить огонь.


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URL: https://www.vb.kg/445592
Теги:
Россия, Украина
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