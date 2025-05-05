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Кыргызский язык - опора идентичности и единства: не угроза, а возможность

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В последние месяцы в Кыргызстане активно обсуждаются нововведения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам применения государственного языка". Принятие этих изменений вызвало широкий общественный резонанс, особенно среди русскоязычного населения. В социальных сетях и публичных обсуждениях всё чаще звучат опасения о возможном ущемлении прав русскоязычных граждан, возникшие, в первую очередь, на фоне недостаточной информированности о сути и целях реформы.

На самом деле, происходящие изменения не направлены на вытеснение других языков, а имеют своей главной задачей усиление статуса кыргызского как государственного языка, что закреплено Конституцией. Речь идёт о постепенном и разумном расширении сферы его применения в официальной и деловой коммуникации, без принудительных или дискриминационных мер.

Представители экспертного сообщества, чиновники и депутаты прокомментировали корреспонденту VB.KG ключевые аспекты изменений и развеяли наиболее распространённые мифы.

Академик, заслуженный деятель культуры, первый Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Казахстане Тилектеш Ишемкулов считает, что закрепление кыргызского языка в статусе государственного - важный этап демократического развития страны.

- Введение кыргызского языка в качестве государственного и присвоение ему подобного статуса, было большим достижением демократического развития нашего государства. Наряду с этим, значительным фактором является и то, что официальный язык является языком межнационального общения. Этот закон Кыргызстан принял первым в Центральной Азии. О данной инициативе положительно и неоднократно отозвались глава Российской Федерации Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и ряд российских министров, выражая благодарность нашему руководству за данный шаг. Разумеется, сейчас существует много различных течений и есть люди, которые воспринимают данные нововведения совершенно по-иному, раздувая из мухи слона. Подобные щепетильные вопросы как статус кыргызского и русского языков, с повестки не будут снимать и постепенно все неразрешенные аспекты в этом разрезе непременное наладятся. И мы придем к равному подходу. Единственный минус заключается в нескольких буквах кыргызского алфавита, которые служат неким препятствием. Это "ө", "ү" и "ң". Ряд религиозных лидеров и ура-патриотов предлагают данные буквы использовать в русском алфавите Однако-это очень кропотливый вопрос, который требует дебатов, изучения его ученым сообществом в лице лингвистов, языковедов и специалистов языковой политики. Подобные инициативы, я расцениваю не что иное, как самопиар, - сказал он.

На вопрос о вмененных штрафах и мотивационных перспективах, предусмотренных в законопроекте, академик заявил, что "в период соответствия международным стандартам, наше государство пытается соответствовать их требованиям, которые бы отражались в языковой политике нашего государства. Здесь бояться нечего! Поэтапно все станет на свои места".

Он также подчеркнул. что все документы, начиная от мелких справок и заканчивая крупными книгами, относящимся к художественной литературе и искусству, должны быть на языке титульной нации и это, по его словам, верный подход.

Ишемкулов отметил, что существуют методики продвижения госязыка среди русскоговорящих и что уже давно выпускаются всевозможные разговорники, сравнительная лингвистика и прочая литература. Другой вопрос, что многие отлынивают от этого.

По поводу обязательности владения госязыком для определённых категорий граждан, он уточнил, что в Конституции прописано, что представитель любого этноса имеет право излагать свои мысли и общаться на родном языке.

- Владение в полной мере государственным языком касается лишь тех, кто планирует работать в государственных структурах, занимая высокопоставленные должности и это не угроза, или дискриминация, а требование времени. Повторю, что данные нормы внедряются и будут применять постепенно и слухи о том, что в течение нескольких лет все население Кыргызстана обязано говорить на кыргызском языке, являются лишь преувеличением и не более. Никто не имеет права насильно заставлять говорить на государственном языке и в обозримом будущем все войдет в свою колею - два языка также будут идти рука об руку. Кыргызский и русский языки, как два крыла у птицы, - привел академик в завершение цитату Чынгыза Айтматова.

С мнением аксакала согласен и депутат Жогорку Кенеша Алишер Эрбаев. По его словам, правовой статус государственного языка на сегодняшний день четко определён и регулируется соответствующими законами.

На вопрос о штрафах и сроках внедрения новых требований парламентарий ответил, что о штрафах речь не идёт.

- Предложены категории, которые будут определять уровень знания госязыка. В этот ряд входят первоначальный, деловой, служебный и профессиональный уровни. К примеру, для кандидатов в депутаты будущего созыва и для госслужащих, которые по национальности являются кыргызами, будет достаточно соответствовать категории B2, а для лиц других национальностей предусмотрена категория B1, где прописаны менее завышенные требования. Как заверил законотворец, пройти 100 вопросов для представителей категории B1, то есть представителям нетитульной нации, будет несложно, - пояснил народный избранник.

После прохождения тестирования выдается сертификат, с наличием которого можно претендовать на госслужбу или участвовать в выборах. Эрбаев также подчеркнул, что Кыргызстан остается единственной страной на постсоветском пространстве, где в Конституции закреплены два языка - кыргызский как государственный, а русский как официальный.

- У нас никогда не было русофобии, и мы единственная страна, которая приютила после ВОВ блокадных детей и вдов. В Бишкеке 70–80% говорят на русском языке, и даже баннеры и рекламные щиты пишутся на официальном. У нас как стоял памятник Ленину, так и стоит, как сидели Энгельс с Марксом - так и продолжают сидеть. Если прогуляться по Дубовому парку, то можно заметить, что все таблички написаны на русском языке и их никто не менял со времён СССР, - подытожил депутат.

Политолог Игорь Шестаков считает, что уровень признания кыргызского языка как государственного и так достаточно высок, и дополнительная защита через законопроекты, по его мнению, не столь необходима.

- Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при президенте таким образом подтверждает своё право на существование. Как родитель, который ещё в 2000-х покупал дорогостоящие пособия по кыргызскому языку, я задаюсь вопросом: почему не штрафуют тех, кто не развивал на должном уровне преподавание и обучение на кыргызском языке, ведь государство всегда финансировало эту сферу? Уровень подготовки оставляет желать лучшего, - отметил он.

Шестаков вновь адресовал претензию Госкомиссии по языку, напомнив, что именно эта структура должна была бы заняться системным развитием преподавания кыргызского с самого начала. Приводим официальный ответ Госкомиссии по кыргызскому языку без изменений:

1. Насколько важны и своевременны поправки в законопроект "О статусе кыргызского языка"? ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам применения государственного языка").

Основной целью предлагаемого законопроекта является приведение в соответствие законодательных актов, регулирующих применение государственного языка КР с конституционным Законом КР "О государственном языке КР". Приводятся в соответствие между собой нормы некоторых законодательных актов.

Предлагаемые изменения обеспечивают гармонизацию норм различных законов с конституционным Законом о государственном языке, что устраняет правовую фрагментарность и противоречия в правоприменении. Это укрепляет правовую определённость в вопросах использования государственного языка.

Поправки не только соответствуют духу и букве указанного конституционного закона, но и закладывают прочную основу для устойчивого развития языковой политики в Кыргызстане. Это шаг к системному укреплению роли государственного языка в государственном и общественном управлении.

Таким образом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам применения государственного языка" является актуальным и своевременным.

2.Кроме штрафов, предусмотрены ли какие-нибудь мотивационные стратегии в поддержку и развитие госязыка?

Можно с уверенностью сказать, что мотивационные стратегии по развитию и поддержке государственного языка реализуются на практике. В основном они выполняются в рамках Программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики на 2021–2025 годы (Программа развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2021-2025 годы утверждена постановлением Правительства КР от 01.10.2020). Эти стратегии направлены на упрощение процесса изучения языка, повышение интереса к нему и всестороннюю поддержку. Ниже приведены основные мотивационные мероприятия, реализованные в рамках Программы:

1. Поддержка через искусственный интеллект и цифровые технологии

• Создание систем распознавания и синтеза речи (преобразование звука в текст, текста в звук) на кыргызском языке - это важный шаг к интеграции языка в цифровую среду. Система внедрена на сайтах : Жогорку Кенеша и Кабинета Министров КР и уже пользуется.

• Онлайн-платформа https://translate.mamtil.gov.kg, аналог Яндекса, позволяет осуществлять перевод с кыргызского языка на 10 ведущих мировых языков и обратно, играя значимую роль в повышении доступности языка и цифровых решений. Необходимо отметить, что данные продукты совершенствуются.

2. Разработка мобильных приложений и видеоуроков

• Мобильное приложение "Easy Kyrgyz" служит мотивационной платформой для начинающих, позволяя обучиться кыргызскому языку через 10 мировых языков.

• Видеоуроки уровней A1 и A2 способствуют самостоятельному изучению языка и подготовке к прохождению Кыргызтеста.

3. Образцы документов и инфографика

• Размещение более 640 образцов официальных документов на платформе Document.kg, а также видеоролики по правилам письма и пунктуации на кыргызском языке - всё это способствует грамотному ведению делопроизводства на государственном языке и пробуждает интерес к его использованию.

4. Контент на кыргызском языке для детей

• Создание мультфильмов, ориентированных на развитие детской речи - это мотивационная стратегия, направленная на формирование языка с раннего возраста.

• Показ этих мультфильмов на государственных телеканалах, таких как УТРК и ЭлТР, играет важную роль в популяризации кыргызского языка через позитивные, знакомые и интересные медиаформаты.

(Переведенные мульфильмы: "Менин дүйнөм", "Токойдогу окуялар", "Зоопарк", "Сыйкырдуу сөздөр", "Есениянын сыйкыр дүйнөсү", "Боёктор", "Деңиз-океан", "Кийинебиз өзүбүз", "1;2;3;4;5", "Биз учабыз".

Снятые мультфильмы: мультсериал "Билгичтер", полнометражный мультфильм "Жаңыл Мырза" 2 сезон мульсериала "Козулар", 2 везон мультсериала "Сыйкырдуу калем", мультсериал "Боекчолор").

5. Культурные мероприятия и театральные постановки

• Спектакли и документальные фильмы на кыргызском языке способствуют укреплению языка в художественном и историческом аспекте.

Постановки театрализованных представлений в Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областных театрах, а также в Кыргызском академическом театре им. Т.Абдымомунова и в театре "Учур" ("Ай тутулган түндө", "Барсбек", "Эр Төштүк""Ак кеме", "Тил табышкандар", "Чокчолой баатыр", "Тил башаты"). Сняты циклы документальных фильмов "История письменности (Жазуу тарыхы)", Социальные ролики, поощряющие изучение государственного языка и размещены на сайте, в ютубканале и соцстраничках Национальной комиссии.

1. Было разработано и издано 10 отраслевых словарей. Также будет представлена на пользование их электронная версия.

2. Начинается работа по созданию кыргызского языкового корпуса.

Мы убеждены, что указанные мероприятия оказывают значительную поддержку государственному языку и стимулируют его изучение и практическое применение на высоком уровне.

Автор: София Березовская


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URL: https://www.vb.kg/445593
Теги:
кыргызский язык, русский язык, Кыргызстан, Игорь Шестаков
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