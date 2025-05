Кирилл Хомяков: Кыргызстан может стать ведущим криптовалютным хабом

Региональный руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков рассказал журналистам, что делает Кыргызстан привлекательным для Binance как потенциальный криптохаб, а также поделился подробностями меморандума о стратегическом партнерстве с Национальным агентством по инвестициям при президенте КР. В интервью СМИ он затронул темы образовательных программ, внедрения криптоплатежей, защиты пользователей и сотрудничества с правоохранительными органами Кыргызстана.

- Что делает Кыргызстан привлекательным для Binance как потенциальный региональный криптохаб?

- Мы сегодня подписали меморандум о стратегическом партнерстве между Binance и Национальным агентством по инвестициям при президенте о нескольких направлениях, которые мы будем реализовывать совместно уже в ближайшее время.

Во-первых, это Web3 образование и повышение финансовой грамотности для всех жителей Кыргызстана. Это будет совершенно бесплатная программа, которая будет проходить на разных уровнях и онлайн, и в учебных заведениях, и в университетах, которые смогут поучаствовать все кыргызстанцы для того, чтобы защитить свои средства, для того, чтобы не стать жертвой мошенников, в целом повышать свою финансовую грамотность и также обучаться операциям с криптовалютой, с блокчейном и преимуществом, и недостатком, то есть и риском, и возможностям, которые дает эта технология.

Второе направление это внедрение криптоплатежей в Кыргызстане для того, чтобы все туристы и сами кыргызстанцы смогли в основном в количестве торговых точек оплачивать не только карточками, но и криптовалютами, то есть Binance Pay.

Надеюсь, в скором времени будет доступно в большом количестве торговых точек. Третье направление, взаимодействовать с правоохранительными органами Кыргызстана по также защите всех пользователей и противодействию киберпреступникам и различным другим преступлениям, которые совершаются в сфере криптовалюты и в целом в интернете. То есть наша команда будет взаимодействовать, будут проходить семинары, воркшопы, обучение, и это будет третье направление нашего сотрудничества.

В целом, мы очень приветствуем уже ту работу, которая проделана в Кыргызстане и внедрение регуляций и другие направления. И мы видим, что и президент, и вся команда нацелены на то, чтобы сделать Кыргызстан по-настоящему хабом региональным по криптовалютам и веб-три в целом. Поэтому мы очень сильно это поддержим и сделаем все, чтобы помочь реализовать эту амбициозную цель.

- Не возникнет ли конкуренции между криптовалютами и цифровым сомом, учитывая, что расчёты в криптовалютах уже осуществляются, а цифровой сом пока находится на этапе внедрения?

- Дело в том, что платежи в криптовалюте не являются легальным средством расчёта, в отличие от национальной валюты.

Цифровой сом, напротив, будет официальным цифровым аналогом сома и выпускаться Национальным банком. Мы знаем, что проект уже находится на достаточно продвинутом этапе.

Когда я говорил о криптоплатежах, я имел в виду следующее: во время оплаты вы сможете конвертировать средства с криптовалютного баланса в национальную валюту. Фактически, продавец (мерчант) будет получать оплату в сома́х.

В то время как цифровой сом будет цифровой формой национальной валюты, которая также будет служить законным средством платежа.

- Какие криптопродукты Binance пользуются наибольшей популярностью в нашей стране на сегодняшний день?

- Очень хороший вопрос. Если говорить о криптовалютах (коинах), то самыми популярными в Кыргызстане являются биткоин (BTC), эфир (ETH), XRP и BNB - четыре наиболее востребованных актива среди пользователей.

Что касается криптопродуктов, то кыргызстанцы активно пользуются спот-торговлей - это обмен одной криптовалюты на другую в режиме реального времени.

Второе направление - это депозитные продукты Binance Earn, с помощью которых пользователи могут размещать свои криптовалюты и получать проценты за хранение.

И, конечно же, Binance Academy - образовательная платформа, где можно бесплатно изучать блокчейн, криптовалюты и финансовую грамотность.

- Каким образом пользователи криптовалют в Кыргызстане могут защитить себя от мошенников, и какие меры предпринимаются для противодействия киберпреступлениям в этой сфере?

- Мы направляем значительные усилия на два направления для защиты пользователей.

Во-первых, образование и осведомленность - важно, чтобы пользователи знали, как защитить свои активы. Это уже большая часть успеха. Во-вторых, мы активно взаимодействуем с правоохранительными органами, чтобы в случае мошенничества можно было оперативно заморозить средства и арестовать преступников.

Что делает Binance для защиты пользователей:

Инвестиции в безопасность: Мы развиваем наши серверы и системы риск-контроля, чтобы обеспечить надежную защиту данных и активов пользователей.

Двухфакторная аутентификация (2FA): Обязательно включайте её, используйте SMS, email, Face ID или Binance Authenticator.

Осторожность с письмами и ссылками: Никогда не открывайте файлы от неизвестных источников и не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники могут подделать сайты, и вы даже не заметите, что адрес изменён.

Основные советы:

Прежде чем нажимать на ссылку, проверяйте адрес сайта вручную.

Если кто-то просит скачать файл или кликнуть на ссылку - не делайте этого. Это может привести к краже ваших средств с криптокошельков и обычных банковских счетов.

Если следовать этим простым рекомендациям, можно существенно снизить риски.

- Какая образовательная программа способствует повышению осведомленности граждан о рисках, связанных с криптовалютами?

- В этих образовательных программах есть курсы разных уровней. Некоторые из них начинаются с базовых материалов, например, объясняются такие темы, как что такое блокчейн, криптовалюты, их происхождение, безопасность, а также преимущества и риски этой технологии. Такие курсы могут длиться всего несколько часов.

Для более глубокого изучения существует расширенная программа, например, "Криптошкола", которая представляет собой серию онлайн-курсов. Программа построена по принципу "Learn and Earn": обучаешься, отвечаешь на вопросы и можешь заработать USDT за правильные ответы, которые позже можно использовать для тестирования полученных знаний.

В этих курсах не только рассказывается, как можно зарабатывать, но и как избежать потерь. Мы акцентируем внимание на важности соблюдения базовых правил: например, обязательно проверять информацию о криптовалютах, с которыми вы работаете, и избегать рискованных стратегий. Мы стремимся, чтобы наши пользователи не только достигали успеха, но и минимизировали риски в мире криптовалют.

- Какой интерес Binance в развитии крипторынка Кыргызстана?

Наша миссия - это свобода денег. Мы стремимся предоставить доступ к финансовым услугам тем, кто не имеет возможности пользоваться традиционными банками или сталкивается с трудностями, связанными с традиционным банкингом. Например, попробуйте отправить несколько тысяч долларов за границу: сколько времени и документов нужно, а также, сколько стоит эта операция?

Вместо этого с помощью криптовалюты достаточно нескольких кликов, и деньги отправляются за секунды. Это наша глобальная миссия, не только в Кыргызстане - развитие Crypto adoption и финансовой индустрии 3.0.

Хотя на данный момент проникновение криптовалют в Кыргызстане ещё невелико, интерес к ним растет стремительно. Только за прошлый год количество наших клиентов выросло на 80%.

- Как вы оцениваете финансовую грамотность населения Кыргызстана?

- Оцениваю финансовую грамотность населения как очень низкую. Однако это не только проблема Кыргызстана, а, к сожалению, всего мира. В большинстве стран нет системного образования по финансовой грамотности, ни в школах, ни в университетах.

Независимо от региона - будь то Европа, Америка или Центральная Азия - существует потребность в повышении финансовой грамотности среди людей.

- Могут ли преступники использовать криптовалюту для незаконных операций, таких как торговля наркотиками или оружием?

- Да, могут и используют, но гораздо реже, чем традиционные деньги. Это связано с тем, что в блокчейне гораздо больше прозрачности. Каждая транзакция полностью отслеживается: от момента её создания - будь то добыча монеты или майнинг USDT - до момента, когда она поступает на биржу. Благодаря этому правоохранительные органы и криптовалютные биржи могут отслеживать, откуда пришли средства, кто их создал, кому они были переданы и куда переведены.

Хотя на блокчейне всё же продолжают происходить определённые финансовые преступления, их процент значительно ниже, чем в традиционной банковской системе. Мы также надеемся, что с помощью дополнительных программ и усилий сможем ещё больше сократить этот процент.

Как правильно инвестировать в криптовалюту, чтобы избежать потерь?

- Вложение в криптовалюту может быть выгодным финансовым инструментом, но важно помнить, что её стоимость может как расти, так и падать. Чтобы минимизировать риски и не терять деньги, мы проводим образовательные программы, в которых объясняем, как правильно подходить к этим инвестициям.

Перед покупкой любой криптовалюты, даже если вам её советуют знаменитые инфлюенсеры или афилиаты, необходимо потратить немного времени на самостоятельную проверку информации. Мы рекомендуем практику, называемую DYOR (Do Your Own Research - "Проведи своё собственное исследование"). Это включает в себя просмотр базовых данных: зайдите на официальный сайт проекта, узнайте, кто в команде разработчиков, какая у них бизнес-модель, кто инвестировал в токен, и как ведётся его цена на рынке.

Инвестировать 30-60 минут своего времени в анализ этих факторов может значительно снизить риск покупки фейковых или невыгодных токенов. Эти простые шаги могут защитить вас от потерь и помочь сделать более осознанный выбор.