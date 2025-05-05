Талайбек Байсекеев: Малыш по вине родной матери может родиться с патологией

Интервью с главным сосудистым хирургом Министерства здравоохранения, заведующим отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя, заведующим кафедрой сердечно-сосудистой хирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Талайбеком Байсекеевым на этот раз не о высокотехнологичных операциях, которые проводятся в отделении на уровне международных стандартов, а о беспечности большинства кыргызстанцев к своему здоровью.

- Я бы даже сказал, просто вопиющей беспечности. У нас в отделении сейчас лежат семь молодых беременных женщин. У кого-то первая беременность, у кого-то третья. У всех – тромбозы варикозных вен, тромбозы глубоких вен. Двоим скоро рожать, и встает вопрос: кого спасать - женщин или их младенцев. У обеих имеются воспаленные тромбы. А это уже представляет угрозу не только здоровью, но и жизни - тромб в любой момент может оторваться и закупорить жизненно важный сосуд, например, в легких (вызовет тромбоэмболию), в головном мозге (разовьется инсульт) или в сердце (приведет к инфаркту и даже остановке).

Оперировать мам по поводу тромбоза нельзя, потому что лекарства, а без них не обойтись, скажутся на плоде, он может не только серьезно пострадать, но и погибнуть. Вызвать искусственные роды из-за опасности отрыва тромба тоже очень рискованно. Можно сделать кесарево сечение, но если срок 37-38 недель. А если срок беременности меньше, то ребенок, если и выживет, то вряд ли у него все будет в порядке со здоровьем.

У других наших пациенток сроки беременности не такие большие, но лечение будущих мам не пройдет бесследно для младенцев. Лекарства могут оказать влияние на внутриутробное развитие плода, у которого формируются органы и системы. Например, сосудорасширяющие и кроворазжижающие препараты могут вызвать кровоизлияние в мозг. Влияние многих препаратов на здоровье будущих детей далеко еще не исследовано.

Дети появляются на свет с гемангиомами, отсутствием сосудов подкожных и глубоких вен и другими пороками. На днях к нам на консультацию привезли новорожденного, которому еще и месяца нет, с абсолютно синей рукой, на ней даже пальцы не определяются. У малыша – врожденная гемангиома, дисплазия сосудов из-за их аномального развития. А причиной дисплазии сосудов чаще выступают заболевания, постигшие женщину в столь ответственный период (вынашивание) или факторы риска, которые она спровоцировала сама.

Чаще всего – это, как я уже сказал, лекарства, энергетики, пиво, которые употребляла будущая мама. Алкоголь и курение сильно ослабляют сосуды, делают их тонкими и разрушают изнутри и влияют на внутриутробное развитие плода. Женщинам вообще, а беременным особенно противопоказаны физические нагрузки. Но сплошь и рядом молодые особы, чтобы не поправляться, активно занимаются фитнесом, качают пресс, будучи даже на втором-третьем месяце беременности, из-за чего повышается внутримышечное давление, отток венозной крови к сердцу замедляется. Представляете, как мучается ребенок, он стеснен, не может нормально дышать. Нарушается его внутриутробное развитие. И, как следствие – малыш по вине родной матери может родиться с патологией.

В Кыргызстане не уменьшается количество детей, родившихся с тем или иным пороком. И, как говорится, все шишки летят в сторону врачей, которых проклинают, обвиняют в непрофессионализме, считают, что больные умирают и дети рождаются с патологиями исключительно из-за нашей халатности. И никто мысли не допускает, что в своем несчастье чаще всего он, бывает, виноват сам.

Думаю, что будущим мамам и папам надо больше говорить через все доступные средства о планировании беременности, о необходимости предварительной консультации у врача и медицинского обследования, что позволит выявить факторы, которые способны негативно повлиять на зачатие и протекание беременности. В частности, говорю о болезнях вен, которых можно избежать или вылечить до зачатия ребенка. С варикозом, тромбозами рожать нельзя, смертельно опасно.

Талайбек Абдыбекович, а не слишком ли вы категоричны? Как говорится, любить и родить нельзя погодить…

- Да Бога ради, пусть любят, рожают! Я говорю о том, чтобы беременность и роды стали радостью, а не несли страдания и угрозу жизни женщине или ребенку, а то и обоим вместе. А потому, повторяю, перед тем, как зачать ребенка, надо проконсультироваться с врачом, пройти обследование. И, может быть, кто-то из будущих родителей, прочитав это интервью, внемлет моему совету. Ситуация же приняла просто угрожающие масштабы. В моей тридцатилетней практике никогда не было такого количества молодых женщин с патологиями сосудов, как в последнее время.

У многих молодых женщин мы сегодня диагностируем тромбоз глубоких вен. Наступление беременности усугубляет развитие заболевания: кровь сгущается, происходят гормональные сдвиги. Кроме того, во время беременности плод становится физическим препятствием оттоку венозной крови. И на этом фоне появляются большие проблемы. Вот посмотрите (Талайбек Абдыбекович показывает снимки одной из беременных пациенток с пораженными, вздутыми венами на ногах). А этого могло не быть, если бы женщина в свое время проконсультировалась с флебологом. При необходимости прошла бы лечение. Теперь же она старается не двигаться из-за боязни отрыва тромба. Об операции в этом положении и речи, как я уже сказал, вести нельзя.

Болезней вен много – варикоз, тромбозы, тромбофлебиты и так далее. Чем они отличаются и каковы их симптомы?

- Самым распространенным недугом среди всех болезней вен является варикозное расширение, которое может быть очень опасным, если вовремя не спохватиться. Но самое печальное то, что мало кто придает значение первым симптомам возникновения этого заболевания. А это - отеки ног, судороги в голени, ощущение тяжести в конце дня, выпуклые вздутые вены. К утру эти симптомы исчезают, и человек не спешит к врачу: проходит же все! Между тем кровь накапливается в ногах, расширяя вены все больше, и клапаны внутри сосудов уже не могут протолкнуть такое количество крови наверх.

Если варикозное расширение вен не лечить, в них нередко образуется тромб. При тромбозе - в глубоких венах, при тромбофлебите - в поверхностных. А это уже представляет угрозу не только здоровью, но и жизни - тромб в любой момент может оторваться и закупорить какой-нибудь из жизненно важных сосудов. Запущенный варикоз может дойти до трофических язв и экземы, которые очень сложно поддаются лечению, и даже до развития гангрены, которая в итоге приводит к ампутации конечности.

Сосудистая хирургия – это хирургия реконструктивных оперативных вмешательств. Но мы не успеваем восстанавливать сосуды, потому что больные поступают с такими запущенными стадиями заболевания, что приходится ампутировать ногу-руку, чтобы спасти их самих, о спасении конечностей речь уже не идет. Вчера, например, в отделение привезли 55-летнего мужчину с уже темно-синей ногой, с ярко выраженной гангреной. Говорим, что надо срочно ампутировать ногу, иначе начнется сепсис, а это прямая угроза его жизни. Он ни в какую сначала не соглашался, мол, спасайте. Да мы бы и рады, но в его случае медицина уже бессильна, время упущено. Ухудшение кровообращения вызвало гипоксию в тканях ноги, что привело к их гибели. Но ногу можно было еще спасти, если бы мужчина обратился к нам через день-другой. Чем раньше, тем лучше. Он же лежал дома с больной ногой пять дней. И, думаете, он один такой? Половина пациентов в отделении – после ампутации конечностей.

Бытует мнение, что болезни вен – удел пожилых.

- Увы, оно давно уже устарело. Все болезни помолодели, в том числе и болезни вен. Причин много, но в основном из-за неправильного образа жизни, в некоторых случаях из-за наследственных факторов. И если на последние повлиять никак нельзя, то с остальными все можно изменить.

Что вы посоветуете? Влияют ли питание, физические нагрузки? Как не стать пациентом вашего отделения?

- Какой-то особой диеты для профилактики венозных заболеваний нет. Но следует сократить до минимума жирное мясо, мясные субпродукты, молоко и кисломолочную продукцию высокой жирности, сливочное масло. Не стоит употреблять колбасы, копчености, соленья, фастфуд, сдобу, алкоголь и газированные напитки. Допустимое количество соли в день - не более 5 граммов. А вот овощи и фрукты сосуды любят. Если придерживаться этого, то можно снизить риск тромбообразования и не допустить развития тяжелых осложнений варикоза.

Не так давно разговаривал со своими коллегами из Турции. Они сказали, что в шоке от того, что у нас везде используют микроволновки. Пища, приготовленная или разогретая в них, – это яд, том числе для сосудов. Это давно доказано наукой, но наши граждане словно не слышали и не знают об этом. Уверен, что знают, но, видимо, надеются "на авось пронесет". Вот это - то самое беспечное и безответственное отношение к своему здоровью с молодости.

В качестве профилактики тромбоза и тромбофлебита надо больше пить чистой воды, поскольку она обеспечивает нормальную текучесть крови. Это, в свою очередь, снижает нагрузку на сосуды. Можно полежать вечером в качестве профилактики варикоза с высоко поднятыми ногами, это улучшает кровоток.

И, конечно, не могу не сказать о малоподвижном образе жизни. Сегодня это одна из основных причин возникновения проблем с венами. Очень низкая двигательная активность способствует развитию не только медленного кровотока, но и образованию тромбозов различной степени тяжести. Тем, у кого сидячая работа, необходимо делать регулярные перерывы, во время которых неплохо выполнить хотя бы несколько упражнений. Полезны пешие прогулки. Напомню также, что подъем тяжестей, курение, лишний вес, травмы конечностей намного повышают риск образования тромбов в кровеносных сосудах. Если придерживаться этих не сложных советов, то сосуды оценят заботу о них.