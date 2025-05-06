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Главы государств соберутся во Франции ради защиты океана

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С 9 по 13 июня французский город Ницца станет площадкой для третьей Конференции ООН по океану - крупнейшего международного форума, посвящённого проблемам защиты Мирового океана. Ожидается участие около ста глав государств и правительств, а также десятков тысяч представителей научных кругов, бизнес-сообщества, экологических организаций и гражданского общества.

Конференция, по мнению организаторов, должна стать поворотным моментом в глобальных усилиях по охране океана. Франция намерена выступить с рядом конкретных инициатив и призывает международное сообщество к ратификации Договора об открытом море - документа, который может стать юридическим основанием для устойчивого управления более чем 60% водной поверхности Земли, не находящихся под юрисдикцией отдельных государств.

Мировой океан - это источник жизни для миллионов людей: он обеспечивает продовольствие, энергию, торговлю и климатическую устойчивость. Однако сегодня он находится в опасности. По данным журнала Science, ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластика. Более трети рыбных ресурсов эксплуатируются чрезмерно. Угрозу также представляют подкисление воды, повышение уровня моря, незаконный вылов рыбы и разрушение морских экосистем.

Участники форума намерены обсудить не только экологические, но и экономические аспекты. Франция продвигает концепцию "голубой экономики" - устойчивого использования морских ресурсов, сочетающего защиту природы с развитием торговли, туризма и инноваций. Одной из задач станет обеспечение финансирования этой модели со стороны как государственных, так и частных инвесторов.

Еще одним приоритетом станет наращивание научных исследований. Хотя океан покрывает 70% поверхности планеты, его глубины остаются менее изученными, чем поверхность Луны и Марса. Организаторы подчёркивают: без точных знаний невозможно эффективно управлять и охранять морскую среду.

Конференция в Ницце должна стать не просто очередной встречей на высшем уровне, а точкой объединения усилий ради будущего планеты. Франция надеется, что соглашения, достигнутые на этом форуме, станут основой международного пакта по охране океана и будут соответствовать целям устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.


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URL: https://www.vb.kg/445596
Теги:
Франция, экология
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