Алматы в фокусе инвесторов: как REIT-фонды меняют офисный рынок

Рынок офисной недвижимости в Алматы перегрет: свободных площадей почти нет. В среднем по городу вакантны менее 5% помещений, а в сегменте класса B - и того меньше. Это значит, что арендаторы вынуждены занимать всё, что есть, даже если условия не идеальны. В бизнес-центрах уровня A ставки аренды доходят до $50 за квадратный метр в месяц, и это не предел.
Сегодня, аренда офиса в Алматы - приоритет для компаний, которым важно сочетание удобной локации, представительного внешнего вида и качественного сервиса. Спрос на качественные офисы остаётся высоким, особенно со стороны IT-компаний, консалтинга и международных организаций, которые не готовы идти на компромиссы в вопросах локации, имиджа и сервиса.
В феврале в Международном финансовом центре "Астана" (AIFC) представили отчёт, посвящённый перспективам рынка недвижимости. Один из ключевых выводов: в Казахстане стартует развитие REIT - инвестиционных фондов недвижимости. Эти фонды аккумулируют деньги от частных и институциональных инвесторов и вкладывают их в коммерческие объекты, чтобы сдавать их в аренду и выплачивать доход пайщикам.
К маю 2025 года в стране зарегистрирован первый публичный REIT, ориентированный в том числе на офисные здания Алматы. Это не просто новый инструмент для инвесторов - это важный сигнал: офисный рынок становится более зрелым, структурированным и прозрачным.
Когда офисами управляют фонды, действующие по международным стандартам, это меняет правила игры. Долгосрочные договоры, предсказуемые условия, профессиональный менеджмент - всё это делает аренду менее рискованной и более удобной.
Уже сейчас многие алматинские бизнес-центры перестраиваются под новые запросы арендаторов. На рынке становится всё больше предложений с:
С учётом изменений на рынке арендаторам стоит пересматривать подход к выбору офиса. Сегодня это уже не просто "четыре стены и стул", а бизнес-решение, влияющее на репутацию, комфорт сотрудников и даже удержание клиентов.
Вот на что стоит обратить внимание:
Появление REIT-фондов и рост институциональных инвестиций - это не просто тренд. Это шаг к цивилизованному, прозрачному рынку, где выигрывают и инвесторы, и арендаторы. В ближайшие 2–3 года Алматы может получить новые качественные площади, а вместе с ними - новые стандарты сервиса и управления.
Для арендаторов это шанс выбрать не просто офис, а эффективное рабочее пространство с предсказуемыми условиями и высокой добавленной ценностью. А тем, кто ищет офис уже сейчас, стоит действовать быстро - хорошие помещения разбирают раньше, чем успевают выйти на рынок.