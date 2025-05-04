Алматы в фокусе инвесторов: как REIT-фонды меняют офисный рынок

Рынок офисной недвижимости в Алматы перегрет: свободных площадей почти нет. В среднем по городу вакантны менее 5% помещений, а в сегменте класса B - и того меньше. Это значит, что арендаторы вынуждены занимать всё, что есть, даже если условия не идеальны. В бизнес-центрах уровня A ставки аренды доходят до $50 за квадратный метр в месяц, и это не предел.

Сегодня, аренда офиса в Алматы - приоритет для компаний, которым важно сочетание удобной локации, представительного внешнего вида и качественного сервиса. Спрос на качественные офисы остаётся высоким, особенно со стороны IT-компаний, консалтинга и международных организаций, которые не готовы идти на компромиссы в вопросах локации, имиджа и сервиса.

Что такое REIT и зачем они приходят в Казахстан

В феврале в Международном финансовом центре "Астана" (AIFC) представили отчёт, посвящённый перспективам рынка недвижимости. Один из ключевых выводов: в Казахстане стартует развитие REIT - инвестиционных фондов недвижимости. Эти фонды аккумулируют деньги от частных и институциональных инвесторов и вкладывают их в коммерческие объекты, чтобы сдавать их в аренду и выплачивать доход пайщикам.

К маю 2025 года в стране зарегистрирован первый публичный REIT, ориентированный в том числе на офисные здания Алматы. Это не просто новый инструмент для инвесторов - это важный сигнал: офисный рынок становится более зрелым, структурированным и прозрачным.

Что это значит для арендаторов

Когда офисами управляют фонды, действующие по международным стандартам, это меняет правила игры. Долгосрочные договоры, предсказуемые условия, профессиональный менеджмент - всё это делает аренду менее рискованной и более удобной.

Уже сейчас многие алматинские бизнес-центры перестраиваются под новые запросы арендаторов. На рынке становится всё больше предложений с:

гибкими форматами - от краткосрочной аренды до масштабируемых площадей; пакетными услугами - уборка, охрана, интернет и рецепция включены; дополнительной инфраструктурой - кафе, спортзалы, зоны отдыха; технологичными решениями - доступ по смартфону, онлайн-бронирование переговорных; сертификацией устойчивости - здания с "зелёными" стандартами, снижающие коммунальные расходы.

Как выбирать офис в новых условиях

С учётом изменений на рынке арендаторам стоит пересматривать подход к выбору офиса. Сегодня это уже не просто "четыре стены и стул", а бизнес-решение, влияющее на репутацию, комфорт сотрудников и даже удержание клиентов.

Вот на что стоит обратить внимание:

Гибкость. Можно ли быстро поменять площадь или условия аренды? Имидж. Как выглядит здание, какой у него адрес, кто ещё там арендует? Локация. Удобно ли добираться на машине или общественном транспорте? Сервис и сопровождение. Насколько "автономен" офис? Есть ли ресепшн, техподдержка, охрана? Надёжность владельца. Это частный арендодатель или профессиональный фонд?

Будущее - не за квадратами, а за качеством

Появление REIT-фондов и рост институциональных инвестиций - это не просто тренд. Это шаг к цивилизованному, прозрачному рынку, где выигрывают и инвесторы, и арендаторы. В ближайшие 2–3 года Алматы может получить новые качественные площади, а вместе с ними - новые стандарты сервиса и управления.

Для арендаторов это шанс выбрать не просто офис, а эффективное рабочее пространство с предсказуемыми условиями и высокой добавленной ценностью. А тем, кто ищет офис уже сейчас, стоит действовать быстро - хорошие помещения разбирают раньше, чем успевают выйти на рынок.