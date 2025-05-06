Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы

Гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров была торжественно поднята на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"На самой высокой точке Каракаса, горе Гуарайра Репано, на 35-метровом флагштоке, в присутствии министра иностранных дел, министра культуры, защитника народа (омбудсмена - ред.), высшего командования вооруженных сил, дипкорпуса прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы размером 25 на 11 метров. Это самое, насколько мне известно, крупное знамя Победы, которое когда-либо поднималось за пределами нашей Родины", - рассказал руководитель российской дипмиссии.

Церемония в Каракасе прошла в день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году - 30 апреля - и стала кульминацией первой серии мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.