Школьники села Садовое приняли участие в акции "Сохраним памятники Победы!"

В средней школе имени Героя Советского Союза, лётчика Николая Мирошниченко, расположенной в селе Садовое, прошёл субботник. Ученики, педагоги и местные жители благоустроили территорию вокруг памятника, посвящённого односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- Мы поддерживаем акцию "Сохраним памятники Победы". Участие школьников в таких мероприятиях воспитывает у подрастающего поколения чувство ответственности, уважение к исторической памяти и любовь к родному краю, - говорит директор школы Мавлюда Саурова.

Памятник, за которым теперь ухаживает школа, был установлен в сквере у местного клуба. Некоторое время назад на мемориальные плиты были добавлены имена всех погибших и пропавших без вести жителей села.

- В нашей школе ребята понимают, кто такой герой и почему важно защищать Родину. У нас реализуется обширная программа по военно-патриотическому воспитанию. Мы с особым трепетом относимся к тому, что школа носит имя Героя Советского Союза Николая Мирошниченко. Здесь также учился и другой Герой Советского Союза - Иван Гавриш, - отмечает Саурова.

Школа вошла в международный проект "Побратимство Памяти" и установила контакт с учебным заведением в Калининградской области, где похоронен Николай Мирошниченко.

- Радостно осознавать, что в России школьники, учителя и шефствующие организации также проводят субботники на братской могиле. Мы уверены: Кыргызстану важно вернуть традицию шефства над памятниками. Дети должны видеть положительный пример отношения к подвигу и воинскому долгу, - подчёркивает директор.