Астана готовится к военному параду: шаг - до сантиметра

На полигоне под Астаной проходят финальные репетиции парада, который состоится 7 мая. В шествии примут участие более четырёх тысяч военных, включая более 200 женщин-военнослужащих. Об этом говорится в материале Orda.kz.

Солдаты размещены в палатках с печками образца 1937 года, маршируют по шесть часов в день, оттачивая синхронность до сантиметра. После каждой тренировки - разбор ошибок и жёсткая оценка. "Ушли на 20 сантиметров - повтор!" - звучит в громкоговорителе.

Питание строго по уставу: командиры и солдаты за одним столом, без привилегий. Оружие пока под замком, вскроют перед генеральной репетицией. Будут и исторические боевые знамёна, и форма времён ВОВ.

В параде задействованы механизированные колонны, авиация и две Lincoln Town Car. Министр обороны объедет строй, затем вместе с президентом примет парад.