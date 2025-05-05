Кыргызстанский боец Ражабали Шайдуллаев завоевал чемпионский пояс в Японии

4 мая 2025 года кыргызстанский боец ММА Ражабали Шайдуллаев завоевал титул чемпиона престижного японского промоушена RIZIN, победив в главном бою вечера в весовой категории до 66 кг. Турнир проходил на легендарной арене Tokyo Dome в столице Японии.

Противником кыргызстанца стал именитый бразилец Клебер Койке, известный своими болевыми приёмами. Однако Шайдуллаев не дал сопернику шанса: уверенно контролировал ход поединка и завершил бой техническим нокаутом, продлив свою безупречную серию до 13 побед без единого поражения.

Эта победа стала настоящим прорывом не только для самого бойца, но и для всего кыргызстанского спорта, который всё чаще заявляет о себе на мировой арене.

Напомним, что ещё в декабре 2024 года Шайдуллаев громко заявил о себе на турнире RIZIN 49, победив японца Юту Кубо. Теперь же он закрепил успех, завоевав чемпионский пояс и став одним из самых перспективных бойцов в своей весовой категории.

Ражабали Шайдуллаев продолжает с честью представлять Кыргызстан, вдохновляя молодых спортсменов и укрепляя авторитет страны в мире единоборств.