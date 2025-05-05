Азамат Бекоев нокаутировал Райана Лодера на турнире UFC on ESPN 67

Яркое выступление выдал российский боец смешанных единоборств Азамат Бекоев на турнире UFC on ESPN 67, прошедшем в американском городе Де-Мойн (штат Айова). 29-летний уроженец Осетии в первом раунде техническим нокаутом одолел американца Райана Лодера и вновь напомнил о себе как о серьёзной силе в среднем дивизионе UFC.

С первых секунд боя Бекоев действовал уверенно и агрессивно. Уже к третьей минуте он потряс соперника мощным ударом, а затем молниеносно довёл дело до победы, вынудив рефери остановить поединок. Бой, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно - как и предыдущий для Бекоева.

Это уже вторая подряд победа россиянина в крупнейшем ММА-промоушене мира - обе он одержал в первом раунде. Его профессиональный рекорд теперь составляет 20 побед при 3 поражениях.

Для 33-летнего Райана Лодера это поражение стало лишь вторым в карьере (при 7 победах), но на фоне выступления Бекоева выглядело практически безнадёжным.

Бой в Айове стал ещё одним шагом Бекоева к статусу одного из самых перспективных бойцов в среднем весе UFC. Впереди - новые вызовы и, возможно, уже скоро - поединки с оппозициями из первой десятки.