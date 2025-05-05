В селе Кара-Ой построят олимпийский спорткомплекс международного уровня

4 мая в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области состоялось выездное совещание с участием президента Кыргызского футбольного союза Камчыбека Ташиева. Главной темой встречи стало обсуждение строительства многофункционального олимпийского спорткомплекса и планов по его развитию.

Для реализации проекта еще в прошлом году было выделено 17,72 гектара земли. В этом году ведутся переговоры о расширении территории, и местным властям даны соответствующие поручения.

Новый комплекс станет первым в стране олимпийским центром, соответствующим современным международным стандартам. В ходе встречи были предложены идеи по расширению площадки, строительству стадиона на 10 тысяч мест и созданию беговых дорожек для легкоатлетов.

Комплекс охватит основные олимпийские и популярные виды спорта. В его инфраструктуру войдут:

главный стадион, 4 тренировочные поля, раздевалки и футбольный центр с гостиницей; секция бокса с 2 рингами и тренировочным залом; зона для борьбы с двумя коврами и залом; дзюдо-зал с 2 татами и тренировочной зоной; дорожки и зона для тренировок легкоатлетов; олимпийский бассейн; крытые и открытые площадки для волейбола и баскетбола; зал тяжелой атлетики и зона для тренировок; два теннисных корта (один из них крытый); медицинская зона, спортивный городок, летний лагерь, парки и кафе.

Ожидается, что центр значительно улучшит подготовку национальных сборных и создаст условия для проведения международных турниров в Кыргызстане.

Строительство олимпийского спорткомплекса будет профинансировано из государственного бюджета и начнется уже в этом году.