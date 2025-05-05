В селе Кара-Ой построят олимпийский спорткомплекс международного уровня

4 мая в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области состоялось выездное совещание с участием президента Кыргызского футбольного союза Камчыбека Ташиева. Главной темой встречи стало обсуждение строительства многофункционального олимпийского спорткомплекса и планов по его развитию.
Для реализации проекта еще в прошлом году было выделено 17,72 гектара земли. В этом году ведутся переговоры о расширении территории, и местным властям даны соответствующие поручения.
Новый комплекс станет первым в стране олимпийским центром, соответствующим современным международным стандартам. В ходе встречи были предложены идеи по расширению площадки, строительству стадиона на 10 тысяч мест и созданию беговых дорожек для легкоатлетов.
Комплекс охватит основные олимпийские и популярные виды спорта. В его инфраструктуру войдут:
Ожидается, что центр значительно улучшит подготовку национальных сборных и создаст условия для проведения международных турниров в Кыргызстане.
Строительство олимпийского спорткомплекса будет профинансировано из государственного бюджета и начнется уже в этом году.