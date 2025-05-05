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В селе Кара-Ой построят олимпийский спорткомплекс международного уровня

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- Самуэль Деди Ирие
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4 мая в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области состоялось выездное совещание с участием президента Кыргызского футбольного союза Камчыбека Ташиева. Главной темой встречи стало обсуждение строительства многофункционального олимпийского спорткомплекса и планов по его развитию.

Для реализации проекта еще в прошлом году было выделено 17,72 гектара земли. В этом году ведутся переговоры о расширении территории, и местным властям даны соответствующие поручения.

Новый комплекс станет первым в стране олимпийским центром, соответствующим современным международным стандартам. В ходе встречи были предложены идеи по расширению площадки, строительству стадиона на 10 тысяч мест и созданию беговых дорожек для легкоатлетов.

Комплекс охватит основные олимпийские и популярные виды спорта. В его инфраструктуру войдут:

  1. главный стадион, 4 тренировочные поля, раздевалки и футбольный центр с гостиницей;
  2. секция бокса с 2 рингами и тренировочным залом;
  3. зона для борьбы с двумя коврами и залом;
  4. дзюдо-зал с 2 татами и тренировочной зоной;
  5. дорожки и зона для тренировок легкоатлетов;
  6. олимпийский бассейн;
  7. крытые и открытые площадки для волейбола и баскетбола;
  8. зал тяжелой атлетики и зона для тренировок;
  9. два теннисных корта (один из них крытый);
  10. медицинская зона, спортивный городок, летний лагерь, парки и кафе.

Ожидается, что центр значительно улучшит подготовку национальных сборных и создаст условия для проведения международных турниров в Кыргызстане.

Строительство олимпийского спорткомплекса будет профинансировано из государственного бюджета и начнется уже в этом году.


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URL: https://www.vb.kg/445615
Теги:
Иссык-Кульская область, спорт, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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