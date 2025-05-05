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Кыргызстанские дзюдоисты выбыли из борьбы на Grand Slam в Душанбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанские спортсмены неудачно начали выступление на престижном международном турнире Dushanbe Grand Slam 2025, который стартовал 2 мая в столице Таджикистана.

В первый соревновательный день на татами вышли два представителя сборной - Равшанбек Асанов (до 60 кг) и Жанар Жолдошева (до 57 кг). Увы, оба дзюдоиста уступили в стартовых поединках и завершили своё участие в турнире, не пробившись в следующие раунды.

Единственной надеждой на успешное выступление остаётся Адина Кочконбаева, которая выйдет на татами 3 мая в весовой категории до 63 кг.

Напомним, что турниры серии Grand Slam проводятся под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и дают спортсменам возможность заработать важнейшие рейтинговые очки в олимпийской квалификации. Каждое выступление на таких турнирах может стать решающим шагом на пути к Парижу-2024.


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URL: https://www.vb.kg/445623
Теги:
дзюдо, Таджикистан, турнир, Кыргызстан
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