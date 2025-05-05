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Частица воронежской земли прибудет на родину Чолпонбая Тулебердиева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Из Воронежской области в Кыргызстан будет доставлена частица земли с могилы Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева - в честь его бессмертного подвига и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инициаторами памятной акции стали участники регионального отделения "Народного фронта", которые побывали в селе Селявное-2 Лискинского района - там, где в 1942 году двадцатилетний уроженец Кыргызстана совершил подвиг, ставший символом мужества и самопожертвования. Тяжело раненый, он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив прорыв советских войск. За этот поступок Чолпонбай Тулебердиев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

- Мы хотим, чтобы частица этой земли стала связующим звеном между прошлым и настоящим, между Россией и Кыргызстаном, между местом подвига и родиной героя, - отметили участники акции.

В Кыргызстане священная земля будет передана в мемориальный комплекс или музей, посвящённый героям войны. Эта акция - часть большой работы по сохранению исторической памяти и укреплению духовных связей между народами.


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URL: https://www.vb.kg/445625
Теги:
Россия, герой, Кыргызстан
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