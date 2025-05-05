Частица воронежской земли прибудет на родину Чолпонбая Тулебердиева

Из Воронежской области в Кыргызстан будет доставлена частица земли с могилы Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева - в честь его бессмертного подвига и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инициаторами памятной акции стали участники регионального отделения "Народного фронта", которые побывали в селе Селявное-2 Лискинского района - там, где в 1942 году двадцатилетний уроженец Кыргызстана совершил подвиг, ставший символом мужества и самопожертвования. Тяжело раненый, он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив прорыв советских войск. За этот поступок Чолпонбай Тулебердиев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

- Мы хотим, чтобы частица этой земли стала связующим звеном между прошлым и настоящим, между Россией и Кыргызстаном, между местом подвига и родиной героя, - отметили участники акции.

В Кыргызстане священная земля будет передана в мемориальный комплекс или музей, посвящённый героям войны. Эта акция - часть большой работы по сохранению исторической памяти и укреплению духовных связей между народами.