Мбаппе приближает "Реал" к титулу и догоняет Левандовски

В матче 33-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" на своём поле одержал победу над "Сельтой" - 3:2.

Счёт открыл Арда Гюлер на 33-й минуте. Килиан Мбаппе забил дважды - в концовке первого тайма и сразу после перерыва, доведя число своих голов в чемпионате до 24. Он уступает лишь один мяч Роберту Левандовски из "Барселоны" в гонке за трофей Пичичи.

"Сельта" ответила голами Хави Родригеса и Виллиота Сведберга. В концовке Тибо Куртуа спас "Реал" от потери очков.

Победа сохраняет мадридцам шансы на титул. Ключевым станет Эль Класико 11 мая.