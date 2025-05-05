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Мбаппе приближает "Реал" к титулу и догоняет Левандовски

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- Самуэль Деди Ирие
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В матче 33-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" на своём поле одержал победу над "Сельтой" - 3:2.

Счёт открыл Арда Гюлер на 33-й минуте. Килиан Мбаппе забил дважды - в концовке первого тайма и сразу после перерыва, доведя число своих голов в чемпионате до 24. Он уступает лишь один мяч Роберту Левандовски из "Барселоны" в гонке за трофей Пичичи.

"Сельта" ответила голами Хави Родригеса и Виллиота Сведберга. В концовке Тибо Куртуа спас "Реал" от потери очков.

Победа сохраняет мадридцам шансы на титул. Ключевым станет Эль Класико 11 мая.


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URL: https://www.vb.kg/445626
Теги:
футбол, Испания
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