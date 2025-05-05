Президент Анголы поддержал Индию после теракта в Пахалгаме

В субботу президент Мурму встретила президента Анголы Жуана Мануэла Гонсалвеша Лоренсу в Раштрапати-Бхаван и поблагодарила его за поддержку и осуждение недавнего террористического нападения в Пахалгаме, штат Джамму и Кашмир.

Президент Индии Драупади Мурму поприветствовала президента Анголы Жуана Мануэла Гонсалвеша Лоренсу, выразив благодарность за его осуждение террористической атаки в Пахалгаме и подчеркнув необходимость международных действий по борьбе с терроризмом. Президент Мурму также отметила вклад Анголы в дело укрепления мира в Африке. Президент Лоренсу осудил нападение и выразил солидарность с Индией, подтвердив решительное неприятие терроризма со стороны Анголы.

В своей приветственной речи президент Мурму сказала:

"Я с большой радостью приветствую президента Жуана Лоренсу из Анголы и его делегацию в Раштрапати-Бхаван. Президент Лоренсу совершает свой первый государственный визит в Индию. Это историческое событие, ведь это первый визит на высоком уровне между нашими странами за последние сорок лет, и он совпадает с празднованием 40-летия установления дипломатических отношений между Индией и Анголой".

Президент Мурму подчеркнула, что теракт в Пахалгаме ясно показал необходимость конкретных действий со стороны международного сообщества для предотвращения терроризма:

"От имени правительства и народа Индии я благодарю вас за решительную поддержку после ужасающего теракта в Пахалгаме, в Джамму и Кашмире. Этот инцидент вновь показал, что международному сообществу необходимо предпринимать конкретные шаги, чтобы предотвратить терроризм и бороться с теми, кто его поощряет", - отметила она.

Она также признала важную роль Анголы в продвижении мира на африканском континенте, заявив: "Мы ценим вашу посредническую деятельность в текущих конфликтах в регионах Центральной и Западной Африки. Индия поддерживает вашу приверженность делу мира и безопасности в Африке".

Ранее президент Анголы, находящийся с государственным визитом в Индии, осудил недавний теракт в Пахалгаме и выразил солидарность с народом Индии:

"Ангола одной из первых отреагировала на трагические события в регионе Кашмира, где жертвами стали люди. Мы своевременно выразили индийским властям нашу скорбь по поводу гибели людей и поддержали их семьи. Это был террористический акт, и Ангола, безусловно, осуждает любой терроризм, независимо от места его совершения", - сказал президент Лоренсу.

Теракт в Пахалгаме, произошедший 22 апреля, был направлен против туристов. В результате погибли 26 человек, включая одного гражданина Непала. В ответ на атаку Индия приняла жёсткие меры в отношении Пакистана за его поддержку трансграничного терроризма.

Источник: economictimes.indiatimes.com