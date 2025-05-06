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Минобороны Кыргызстана поздравило ветеранов Великой Отечественной войны

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- Алина Мамаева
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Совсем немного времени остается до главного события 2025 года - 80-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В этой Победе неоценим вклад кыргызского народа. Более 360 тысяч наших соотечественников ушли на фронт - каждый третий житель Советской Киргизии. Более 160 тысяч из них не вернулись, отдав свою жизнь за Победу. Более половины фронтовиков были награждены боевыми орденами и медалями. 74 кыргызстанца стали Героями Советского Союза, 26 - полными кавалерами ордена Славы.

Их подвиги бессмертны, их слава - вечна. Но, к сожалению, с каждым годом участников той войны становится всё меньше. В преддверии 80-летия Победы в Кыргызстане проживает всего 14 ветеранов Великой Отечественной.

5 мая 2025 года в рамках мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, руководство Министерства обороны КР приняло участие в традиционной акции адресного поздравления ветеранов. Поздравления прошли по всей стране, а в Бишкеке, где сегодня живут шесть ветеранов, в мероприятии участвовали министр обороны генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, первый заместитель министра генерал-майор Эрлис Тердикбаев и другие представители оборонного ведомства.

Поздравления проходили в торжественной обстановке: с участием военно-показательного оркестра Минобороны, роты Почетного караула Национальной гвардии и солистов Центрального дома армии, исполнивших военно-патриотические песни.

Проведение адресных поздравлений ветеранов стало доброй традицией для Министерства обороны и ежегодно проводится в преддверии Дня Победы.


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URL: https://www.vb.kg/445631
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан, Министерство обороны
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