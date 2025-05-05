"Победа 9/45" на главной площади Бишкека

9 мая 2025 года в честь 80-летия Победы в ВОВ с 17:00 до 22:00 часов на площади Ала-Тоо состоится масштабный праздничный концерт "Песни Победы" с участием звезд кыргызской эстрады и популярных российских артистов: Radio Tapok, Amirchik, Тима Акимов, Татьяна Куртукова и заслуженный артист России Дима Билан.

В рамках концертной программы гостей ждёт насыщенное культурное представление, дополненное видеорядом с хроникой Великой Отечественной войны.

Масштабный концерт организован при поддержке Кабинета Министров Кыргызской Республики, мэрией города Бишкек и патриотическим движением "Победа 9/45" при содействии АНО "Евразия".

"9 Мая - это не просто дата в календаре. Это день межнационального единства и гордости всех народов, которых связывал вместе Советский Союз. Сейчас, когда в мире все чаще делают попытки переписать историю Второй мировой войны, особенно радует, что здесь, на кыргызской земле, сохраняют традиции празднования Дня Великой Победы", – отметил председатель оргкомитета движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.

С полудня на площади Ала-Тоо будут работать интерактивные площадки, посвященные подвигу кыргызского и русского народов: выставка оружия, обмундирования, военной формы, предметов быта и досуга наших Героев. В завершение концерта небо Бишкека озарит грандиозное шоу дронов. Тысячи огней, хореография света и технологий - как символ новой эпохи, благодарной за подвиг прошлого.

В связи с проводимыми мероприятиями по информации УПСМ по городу Бишкек, 8-9 мая будут временно перекрыты следующие улицы:

улица Ибраимова от Жибек-Жолу до проспекта Чуй; улица Шопокова от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй; проспект Чуй от Курманжан Датки до Турусбекова.

Дорогие горожане и гости столицы! Мэрия города, патриотическое движение "Победа 9/45" и АНО "Евразия" приглашает Вас принять участие в мероприятиях посвященных 80-летию Победы в ВОВ. "Никто не забыт, ничто не забыто". Память о событиях Великой Отечественной войны вечно будет жива в наших сердцах.