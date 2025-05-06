Сборная Кыргызстана поборется за медали Лиги Наций CAVA в Фергане

С 29 мая по 4 июня в узбекском городе Фергана пройдет Лига Наций Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), где сборная Кыргызстана по волейболу вновь выйдет на международную арену.

В турнире примут участие восемь сильнейших команд региона: Иран, Пакистан, Индия, Шри-Ланка, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.

Состав нашей национальной команды окончательно определится по итогам текущего тура чемпионата страны, который проходит в Бишкеке.

В последние годы кыргызстанские волейболисты зарекомендовали себя как крепкий и амбициозный коллектив. В 2023 году команда заняла второе место на домашнем этапе Лиги Наций на Иссык-Куле, а в 2024 году в Пакистане стала бронзовым призёром.

Особо ярким стало выступление в октябре 2024 года на чемпионате CAVA в Ташкенте: дважды обыграв хозяев - сборную Узбекистана - (3:2 в группе и 3:0 в финале), Кыргызстан впервые в истории завоевал золото турнира.

Теперь перед командой стоит новая задача - подтвердить высокий статус и побороться за очередные медали на престижном международном уровне.