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Ложная тревога в "Азия Молле": подозреваемый задержан

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудники милиции столицы совместно с ГКНБ задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным милиции, 5 мая около 19:30 на оперативный номер 102 поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из самых посещаемых торговых центров города - "Азия Молле".

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Здание и прилегающая территория были тщательно обследованы, но тревога оказалась ложной - никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Однако безнаказанным такой "розыгрыш" не остался. Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 259 УК КР - заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый "телефонный террорист" - 30-летний гражданин А.Ж. Его доставили в следственную службу, а затем водворили в ИВС.

Правоохранители напоминают: ложные сообщения о терактах - это не шутки. Закон предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/445651
Теги:
бомба, задержание, Бишкек, Кыргызстан, ГКНБ, МВД
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