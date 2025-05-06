Ложная тревога в "Азия Молле": подозреваемый задержан

Сотрудники милиции столицы совместно с ГКНБ задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным милиции, 5 мая около 19:30 на оперативный номер 102 поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из самых посещаемых торговых центров города - "Азия Молле".

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Здание и прилегающая территория были тщательно обследованы, но тревога оказалась ложной - никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Однако безнаказанным такой "розыгрыш" не остался. Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 259 УК КР - заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый "телефонный террорист" - 30-летний гражданин А.Ж. Его доставили в следственную службу, а затем водворили в ИВС.

Правоохранители напоминают: ложные сообщения о терактах - это не шутки. Закон предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.