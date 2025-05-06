Бакыт Бакетаев: Нужен Союз воды и света

Центральная Азия - благословлённый регион. Солнце щедро заливает наши степи, горы и долины. Реки, рождающиеся в высокогорьях, несут жизнь далеко за пределы своих истоков. Казалось бы, при таком изобилии природных ресурсов дефициты невозможны. И всё же мы сталкиваемся с водными и энергетическими кризисами.

Когда-то всё было иначе. В советские времена энергетическая система региона была закольцована, а координация осуществлялась через диспетчерский центр в Ташкенте. Электроэнергия и вода распределялись сбалансированно, с учётом нужд сельского хозяйства. Это был пример гармонии между техникой, природой и человеком.

Сегодня этот баланс утрачен. Разобщённость, нехватка координации и растущее давление на ресурсы привели к веерным отключениям, пересыхающим каналам и даже к недоверию между соседними странами.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле справедливо предупреждает: по мере роста нагрузки на водные ресурсы увеличивается риск локальных и региональных конфликтов. Вода может быть причиной напряжённости - но может стать и источником мира. Альваро Лари, глава Международного фонда сельскохозяйственного развития, напоминает: "Вода - это ключевой источник жизненной силы и двигатель экономического роста для миллиардов людей".

Так почему бы нам, жителям Центральной Азии, не поступить мудро? Как учил Лао-Цзы: "Мудрый использует то, чего много, чтобы восполнить то, чего не хватает". У нас в избытке солнечного света и значительные водные ресурсы. Объединив эти стихии, мы можем создать устойчивую основу для будущего.

Союз воды и света - не просто лозунг, а стратегия. Практичная, прагматичная и взаимовыгодная. Подобно тому, как Европейское объединение угля и стали стало основой современного Евросоюза, наш союз может стать началом новой эпохи в регионе - эпохи сотрудничества, взаимопонимания и устойчивости.

Для реализации этой идеи необходимо создать Координационный энергетический союз на базе министерств энергетики стран Центральной Азии. Это должен быть наднациональный орган с полномочиями, обязательными к исполнению всеми странами региона. Он обеспечит рациональное использование воды и энергии, баланс интересов стран верховья и низовья, и предотвратит односторонние действия, вредящие общим интересам.

Начало уже положено. Президенты Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о совместном строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1. Это не просто энергетический проект - это первый шаг к созданию единого энергетического пространства на основе взаимного уважения и общей ответственности.

Однако символических шагов недостаточно. Нам необходим устойчивый архитектурный каркас: координация, общее диспетчерское управление и разделение ответственности. Мы не можем игнорировать уроки других стран: конфликты вокруг плотины "Возрождение" на Голубом Ниле, задержки в строительстве Рогунской ГЭС, приостановка Индией Договора о водах Инда - всё это предупреждения.

Леонардо да Винчи говорил: "Вода - движущая сила всей природы". А свет солнца - движущая сила нашего будущего. Объединив их, мы сможем создать путь к процветанию для всего региона.

Платон напоминал: "Начало - самая важная часть любого дела". И сегодня мы стоим именно в этой точке. Начало уже сделано. Время действовать - пришло.

Автор: Бакыт Бакетаев, политолог