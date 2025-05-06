В Кыргызстан прибыл "Огонь памяти"

Торжественная церемония передачи символа воинской славы прошла 6 мая в Бишкеке, на мемориальном комплексе "Аллея героев", сообщает Русский дом в Бишкеке.

Лампаду с частицей Вечного огня, зажжённого у Кремлёвской стены в Москве, в столицу Кыргызстана доставил российский летчик-космонавт Дмитрий Петелин. В южную столицу - город Ош - огонь привезла олимпийская чемпионка, многократная победительница мировых лыжных трасс Елена Вяльбе.

Лампады также были переданы в Джалал-Абад и другие регионы страны, где "Огонь памяти" займёт достойное место в мемориальных комплексах и станет частью мероприятий ко Дню Победы.

Акция организована общественным движением "Народный фронт" при поддержке Россотрудничества. Символический огонь был торжественно принят представителями государственных структур, ветеранских организаций, общественных объединений и молодёжи Кыргызстана.