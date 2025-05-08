Школьники из КР приняли участие в международном телемосте ко Дню Победы

6 мая 2025 года в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне московская школа №1205 организовала международный онлайн-телемост под символичным названием: "С чего начинается Родина?"

Участниками встречи стали школьники из шести стран - России (Москва и Унъюган), Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Швейцарии и Сербии. В ходе телемоста ребята представили видеосюжеты и презентации о своих героях, памятниках и местах памяти, которые бережно хранят дух Великой Победы и подвиг советского народа в годы войны.

С напутственными словами к участникам обратились Герои России: Александр Леваков, Иван Шиц, Максим Шоломов и Алексей Махотин.

Финальным аккордом встречи стало совместное исполнение всеми участниками легендарной песни "День Победы".

Кыргызстан представили учащиеся из Иссык-Кульской области: школа имени Адена Истамбекова села Ичке-Жергез (Ак-Суйский район) и школа имени Героя Советского Союза Николая Мирошниченко села Садовое.