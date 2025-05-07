ФИФА и власти США обсуждают визовые вопросы перед чемпионатом мира

ФИФА и представители правительства США начали переговоры на высоком уровне, чтобы устранить растущие опасения по поводу задержек с выдачей виз для иностранных болельщиков перед чемпионатом мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Турнир, который станет самым масштабным в истории ФИФА - с участием 48 сборных и миллионами приезжих болельщиков, - уже создает серьезные логистические вызовы, особенно в части американской визовой системы. Наибольшие трудности испытывают жители стран, не входящих в Программу безвизового въезда США - таких как Колумбия, Бразилия и Мексика. Например, в Боготе (Колумбия) сроки ожидания собеседования на визу достигают 677 дней, что значительно превышает оставшееся время до начала турнира.

В ответ на эти проблемы ФИФА сотрудничает с американскими властями с целью оптимизировать визовые процедуры. В числе рассматриваемых мер - увеличение числа сотрудников в посольствах, запуск ускоренных программ выдачи виз для болельщиков и участников чемпионата, а также упрощение процесса подачи заявлений, специально адаптированного под турнир.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул важность этих мер на встрече с представителями США. "Этот чемпионат - не просто спортивное событие, это глобальный праздник, способный принести до 50 миллиардов долларов экономической выгоды и создать около 300 тысяч рабочих мест", - заявил он.

Правительство США создало специальную рабочую группу по подготовке к чемпионату, которую возглавил Эндрю Джулиани по назначению президента Дональда Трампа. Экс-глава футбольной федерации США Карлос Кордейро вошёл в группу в качестве старшего советника. Вице-президент Джей Ди Вэнс и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм выступили с жёсткими заявлениями, предупредив, что нарушителей визового режима будут строго наказывать.

ФИФА и американские власти рекомендуют иностранным болельщикам как можно раньше подавать заявления на визы, внимательно следить за официальной информацией и, при необходимости, обращаться за помощью к опытным специалистам.

До начала чемпионата остаётся чуть больше года, и время на подготовку ограничено. Организаторы стремятся обеспечить возможность участия в этом историческом событии для болельщиков со всего мира.