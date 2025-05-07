На Иссык-Куле пройдут международные спортивные игры "Жемчужина Кыргызстана"

С 10 по 22 июня 2025 года на берегу озера Иссык-Куль состоятся IX Международные спортивные Игры "Жемчужина Кыргызстана". Мероприятие проводится совместно с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуре и спорту Кыргызской Республики.

В этом году в рамках Игр будут представлены соревнования по 25 видам спорта. Среди них - как олимпийские, так и национальные и восточные единоборства: дзюдо, бокс, самбо, армейский рукопашный бой, шотокан каратэ-до (SKIF), таэквондо (GTF, WT, ITF), кикбоксинг и K-1, тайский бокс, ушу саньда, пенчак силат, кунг-фу, грэпплинг (UWW NO-GI), мас-рестлинг, а также алыш, борьба сумо, ордо, жанг-санъати и другие. Также состоятся турниры по баскетболу, армрестлингу и стрельбе из лука.

Игры традиционно собирают спортсменов из разных регионов Кыргызстана и зарубежья, создавая площадку для культурного обмена и популяризации здорового образа жизни.