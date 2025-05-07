Новый стадион в Караколе откроется 23 мая

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного Союза (КФС) Медербек Сыдыков встретился с мэром Каракола Тимуром Мадьяровым для обсуждения строительных работ нового стадиона в городе. В ходе встречи Сыдыков поздравил Мадьярова с началом работы на новой должности и пожелал ему успехов в дальнейших начинаниях. Обсуждение также коснулось хода строительства стадиона, который будет служить домашней ареной для футбольного клуба "Барс".

Представители КФС и местных коммунальных служб ознакомились с состоянием строительства и подтвердили, что торжественное открытие стадиона состоится 23 мая 2025 года.

Новый стадион станет важным объектом для города Каракол и региона в целом, предоставив команде ФК "Барс", выступающей в Премьер-Лиге Кыргызстана, современные условия для проведения матчей. Это событие также укрепит футбольную инфраструктуру и будет способствовать росту интереса к спорту среди местных жителей.