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Кыргызстанец Марлен Асикеев выиграл чемпионат США по греко-римской борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский борец Марлен Асикеев стал победителем открытого чемпионата США по спортивной (греко-римской) борьбе, который прошёл с 24 по 28 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Асикеев выступал в весовой категории до 78 кг, где были заявлены восемь участников. Представляя команду штата Орегон, он начал соревнования с полуфинала, уверенно победив Магомеда Гулбагамаева из Калифорнии со счётом 9:0. В финале кыргызстанец одержал ещё более убедительную победу над Александром Слободенюком из Чикаго - 10:0.

Марлен Асикеев начал представлять сборную Кыргызстана в 2015 году. В 2017 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии среди юношей, а в 2022-м стал третьим на международном турнире в Болгарии. Также он является трёхкратным чемпионом Кыргызстана и участником чемпионатов Азии, мира и лицензионного турнира перед Олимпийскими играми в Токио.

В настоящее время Асикеев продолжает карьеру в США, совмещая выступления на соревнованиях с тренерской деятельностью.


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URL: https://www.vb.kg/445683
Теги:
греко-римская борьба, США, Кыргызстан
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