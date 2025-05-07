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Садыр Жапаров напомнил Индии и Пакистану о членстве в ШОС

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал Индию и Пакистан к сдержанности и не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряжённости между дружественными для нас странами - Индией и Пакистаном, являющимися членами Шанхайской организации сотрудничества.

Призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность, не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования.

Кыргызская Республика неизменно выступает за стабильность, безопасность и уважение международного права",- написал президент.

Напомним, вечером 6 мая ситуация между Индией и Пакистаном сильно обострилась. Стороны обменялись ракетными ударами, есть погибшие и раненые.


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URL: https://www.vb.kg/445688
Теги:
Индия, Пакистан, конфликт, Садыр Жапаров
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