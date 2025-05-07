На парад 9 Мая в Москву прибудут генсекретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ

В Москве на параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает газета "Известия".

"Парад Победы посетят главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии. Индия, Индонезия, Никарагуа, ЮАР будут представлены на высоком уровне. На параде также будут присутствовать генсекретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза и Союзного государства России и Белоруссии, а также президент Нового банка развития и представители других организаций", - говорится в информации.

Отмечается, что в параде Победы примут участие расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

"На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. Также хотел бы отметить присутствие на параде ветеранов из ряда зарубежных стран и, в частности, отмечу, что будут ветераны из Израиля и Соединенных Штатов", – добавил Ушаков.

С 7 по 10 мая состоится три официальных визита зарубежных глав в Россию. Президент РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч, а также несколько бесед в формате "на ногах".

О встрече главы Кыргызстана и главы России, пока не сообщается.