Участники круглого стола в Бишкеке раскритиковали проект "Эсимде"

Вопросы, касающихся сохранения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, обсудили участники круглого стола: "К 80-летию Великой Победы: важность сохранения исторической памяти о ВОВ в условиях современных информационных войн".

Медиаэксперт Елена Баялинова поделилась своей историей. Она рассказала, что она является дочерью "ребенка", эвакуированного во время ВОВ в Кыргызстан из Украины: "Там, где сейчас находится Юридическая академия, был детский дом, в котором выросла моя мама".

"История моей семьи началась с истории ВОВ, и мне обидно, что сейчас у нас к этой истории неблагодарное отношение. Я недавно вернулась из Германии, где побывала на кладбище и посетила могилы побежденных – могилы тех воинов, с которыми мы воевали, и которых мы победили. Они находятся в идеальном состоянии, их содержат в порядке. И в каком состоянии могилы победителей у нас? Светлана Лаптева сегодня пытается привести в порядок их могилы, пытается через соцсети привлечь к этому людей, но никто не приходит", - отметила спикер.

По ее словам, "пока государственная политика не поднимется до этой памяти, мы будем ее утрачивать". Она призвала власти Кыргызстана – не давайте этому костру погаснуть.

"Те 32 ветерана, которые сегодня еще живы, уйдут. На каком примере мы будем воспитывать наших детей? Мы стараемся в соцсетях лишний раз что-то не писать, потому что не хочется поднимать эту волну негатива. Не хочется, чтобы утвердительно люди повторяли эту ложь и таким образом влияли и воспитывали на наших молодых людей. Но чем больше об этом будет говориться с высоких трибун, чем больше будет конкретных примеров, когда лидеры нашей страны будут разворачиваться в сторону сохранения памяти о ВОВ и Победе, тем больше и сами люди будут смело об этом говорить. Сегодня память нуждается в отстаивании.

Что это за организация "Эсимде"? Почему ей позволяют дезинформировать наших молодых людей? Современная молодежь отличается от нашего поколения, у нас очень устойчивое воспитание и образование. Президент посадил ели – хорошо, но давайте посадим ели на кладбищах у ветеранских могил. Я в свою очередь тоже пытаюсь сохранить память, беру интервью у наших фрунзенцев, которые делятся своими воспоминаниями и рассказывают, как это было. Но этого мало. Давайте показывать в вузах, военных лицеях и воинских частях фильм "Материнское поле", чтобы они понимали, что такое ВОВ. Ведь наши кинематографисты и деятели культуры специально работали для этого", - подчеркнула Е. Баялинова.

В свою очередь директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова поддержала мысль о том, что многие страны сегодня утрачивают историческую память, забывая о том, что именно СССР сыграл решающую роль в разгроме фашизма. Это тем более цинично, если учесть, что отдельные страны, которые сегодня пытаются присвоить себе лавры победителей, в 30-40 годах прошлого века способствовали расцвету нацистской идеологии в Европе.

"Вторая Мировая война началась, потому что транснациональные компании настропалили фюрера идти на СССР. Из-за этого все и началось. Сегодня ради сохранения господства в условиях становления нового миропорядка Запад раздувает информационную шумиху для отвлечения внимания от серьезных проблем, стоящих перед человечеством, создает искусственно придуманных врагов, пытается переписать историю с целью присвоить себе основные достижения и подвиги прошлого. Попыткой узурпировать роль избавителя человечества от нацизма объясняются выдумка новых трактовок событий прошлого, принижается значимость подвигов предков, и возвеличиваются те, кто запятнал свои имена кровью и насилием", - подчеркнула спикер.

Сегодня продолжением той войны, по ее словам, является вспыхнувший с новой силой нацизм: "Все мы слышали про "языковые патрули". Я приезжаю в Казахстан, и мне говорят: "Казакша суйле"! Меня повергает в шок, что происходит притеснение на почве того, что ты говоришь по-русски. При этом на всех площадках мы говорим о демократии. Какая же это демократия"?

Эксперт отметила, что под маской "борьбы с имперской ментальностью" проводится кампания русофобии, которая касается не только политики и идеологии, но исторической памяти, включая борьбу с памятниками и осквернение мест захоронений, литературы, русского языка.

"Все это навязывается нашим странам извне. На поле нашей идеологии работают западные и турецкие спецслужбы, иностранные фонды и тому подобные структуры, которые заинтересованы в том, чтобы мы стерли из памяти славные страницы нашей истории, объединяющей десятки народов бывшего Советского Союза. Их цель нас разъединить и превратить в манкуртов.

Эльмира Ногойбаева получила сотни тысяч евро на развитие фонда "Эсимде", главный проект которого – это, так называемая, деколонизация. Псевдоисторики, работающие над этим проектом, изо всех сил пытаются переформатировать сознание, прежде всего, молодых людей – сформировать отвращение к определенному периоду истории собственной страны через искаженную подачу тех или иных исторических фактов, чтобы тем самым стереть у подрастающего поколения код победителя и ментальную память о братстве и добрососедстве. Т.е. идет попытка перепрограммировать саму ментальность нашего народа, вложив в нее с одной стороны синдром жертвы, с другой стороны какого-то национального превосходства – нацизма", - поделилась мнением К. Эрназарова.

Она также поддержала мысль о том, что для сохранения исторической правды необходима государственная поддержка.

"Нужно чаще показывать советские фильмы, в том числе, снятые в Кыргызстане кыргызскими режиссерами. Это были прекрасные киноленты, не случайно в 1960-е годы наш кинематограф называли "кыргызским чудом". Надо снимать больше современных фильмов про героев, про историю ВОВ. В годы независимости в странах ЦА практически не было снято ни одного художественного фильма на эту тему, за исключением пары лент в Узбекистане и Казахстане. На мой взгляд, нам необходимо совместно с российскими и белорусскими кинематографистами снимать картины, посвященные воинам ВОВ, в том числе с участием наших актеров", - добавила глава Института развития общественных отношений стран ЦА.

Свои предложения по сохранению исторической памяти высказала координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш", журналист Светлана Лаптева.

"Я подготовила конкретные предложения, расписала по пунктам, что нужно сделать. Во-первых, привести в порядок могилы ветеранов на Северном кладбище, и кто-то должен взять над этим шефство. Многие ветераны работали в министерствах, поэтому каждое министерство может взять шефство над их могилами. На прошлой неделе обнаружили захоронение человека, который брал Берлин, Герой Советского союза 1926 года рождения. Он после войны был сюда отправлен на работу в ГАИ и умер здесь. У нас лежит участник обороны блокадного Ленинграда. На Северном кладбище в Бишкек несколько кубиков захоронений военных. Некоторые могилы Героев Советского союза у нас вообще запущены. Я, как могу, ухаживаю за ними, но одна я много сделать не могу. Я обратилась к министру обороны, дайте ребят в помощь, чтобы привести в порядок могилы героев войны", - рассказала спикер.

Она также сообщила, что нашла информацию о кыргызском поэте Мукае Элебаеве. Он погиб в 1944 году – подорвался на мине в Псковской области, где и был похоронен.

"У нас никто не знает, кто это. В библиотеках даже его книг нет. Чингиз Айтматов в школу ходил, когда война началась, а такие поэты и писатели, как Мукай Элебаев, полки поднимали – они своими произведениями сохраняли души нашим бабушкам и дедушкам. Сейчас нигде не звучат его стихи. Глава администрации одного из Псковских районов, выслушав меня, решил сам поставить табличку нашему герою. И мы поставили, теперь я бегаю по всем министерствам и прошу финансирования, чтобы отправить туда его родственников. Было бы здорово, если бы ребята из Псковского района, которые ухаживают за его могилой, приехали в Тюпский район, где есть музей Мукая Элебаева. Кто у нас про этот музей знает? Разве туда возят экскурсии? Нужно вообще оказать поддержку школьным музеям. Нужно возвращать уроки в школу – два часа на Вторую Мировую войну это мало. Также нужно отсканировать документы, которые хранятся в наших военкоматах, архивы гражданских лиц, работавших на военных заводах. Их надо рассекретить и отдать людям. Также надо обновить памятники Героям СССР", - поделилась предложениями С. Лаптева.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".