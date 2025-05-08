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"Будем продолжать искать наших отцов и дедов до последнего солдата"

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- Бакыт Стамов
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9 мая весь мир будет праздновать 80 летие Победы над фашистской Германией. Эта знаменательная дата с годами еще сильнее отзывается болью в сердцах миллионов потомков тех воинов, кто пал в бою смертью храбрых. "Бессмертный полк" это дань памяти всем, кто воевал за освобождение страны от фашистских захватчиков. Несмотря на все препятствия - это шествие памяти становится традицией все шире и шире во многих странах мира, где живут потомки воинов героев ВОВ. Работают волонтеры, которые находят останки тех, кто пропал без вести, где проходили бои в Великой Отечественной Войне.

Хочу рассказать  об удивительной судьбе кыргызстанцев, о братьях Баялиновых. Братья Джылтыр и Болокбай Баялиновы, уроженцы села Чала-Казак (нынеший Кызыл-Аскер), Ворошиловского района, Фрунзенской области в 1942 году были призваны на фронт. Джылтыр был "Ворошиловским стрелком" и трижды ранен, после третьего ранения комиссован и отправлен на родину, где он работал председателем колхоза. А его брат Болокбай продолжал воевать и последнее письмо получили от него, где он написал, о том, что он защищает Ленинград. Дальше его следы теряются, но родные искали все эти годы, продолжали поиски, ждали любую весточку о Баялинове Болокбае, отправляя письма в разные организации. Обращались в службу поиска и воссоединения Красного Креста Кыргызстана, далее в в Центр розыска и информации, Российский Красный Крест.

Наконец, родственники получили вот эту информацию в 2019 году: "По сообщению Военного комиссариата города Великий Новгород, Новгородского и Батецкого районов Новгородской области, стрелок 1240 сп.372 солдат Баялинов Б., призван в 1942 году Ворошиловским РВК, погибший 08.01.1944 г., внесен в список "Учетной карточки воинского захоронения" на братскую могилу у деревни Три Отрока.

Фамилия погибшего военнослужащего будет нанесена на мемориальную плиту братской могилы воинского захоронения".

Семья Баялинова Болокбая не смогла попасть туда на 9 мая того же года, как планировалось из-за пандемии коронавируса.

Поехали позже в Новгородскую область, где их встретила местная администрация, которые встретили гостей из Кыргызстана достойно с уважением.

Эта история глубоко меня тронула, моя семья тоже ищет деда Татаева Эрназара, красноармейца артиллериста 222-полка 61-кавалерийской дивизии, пропавшего без вести в 26.11.42 в Калмыкии, призванного из Ворошиловабадского района, Сталинабадской области, Таджикской ССР.

Невольно вспоминаются слова великого полководца Александра Васильевича Суворова о том, что "Война не окончена, пока не похоронен последний солдат".

Они будут нас ждать, потомков,  наш  долг  - будем продолжать искать до последнего солдата.

Автор: Эрназарова Калдан

Источник: centrasia.institute


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