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Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Россию

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8-9 мая по приглашению президента России Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип.

"В рамках предстоящего визита глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Садыр Жапаров совместно с главами иностранных государств и правительств, а также ветеранами Великой Отечественной войны примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве.

Следует отметить, что в предстоящем торжественном параде также примет участие Парадный расчёт Национальной Гвардии Вооружённых Сил Кыргызской Республики", - отметил Сагынбек Абдумуталип.


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URL: https://www.vb.kg/445704
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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