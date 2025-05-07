Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Россию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8-9 мая по приглашению президента России Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип.

"В рамках предстоящего визита глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Садыр Жапаров совместно с главами иностранных государств и правительств, а также ветеранами Великой Отечественной войны примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве.

Следует отметить, что в предстоящем торжественном параде также примет участие Парадный расчёт Национальной Гвардии Вооружённых Сил Кыргызской Республики", - отметил Сагынбек Абдумуталип.